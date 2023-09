Iñaki Williams 'ataca' a Bordalás

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams atacó al técnico del Getafe, José Bordalás, al acusarle de estar detrás de pérdidas de tiempo que son "una vergüenza" y "no es fútbol", mientras el preparador de los madrileños apuntó que fue insultado por el ariete local en el 2-2 de este miércoles en San Mamés.

"Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así, esto no es fútbol. No forma parte del fútbol. En los últimos minutos con la adrenalina a tope he ido a recriminarle. La verdad es que no me siento orgulloso de ello pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Iñaki Williams estuvo implicado en el tenso final de partido, cuando ya en el descuento Carmona se fue al suelo cerca del banquillo del Getafe. El delantero fue corriendo a recriminar algo a José Bordalás y en la disputa, el técnico fue expulsado. "Sé que es cosa de él. Todos en Primera División le tenemos calado, sabemos a qué juega su equipo, es lícito y a muchos no nos gusta, pero es lo que hay", dijo.

La respuesta de Bordalás a Iñaki Williams

Por su parte, el entrenador del Getafe respondió en rueda de prensa al jugador del Athletic. "Son palabras oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, que es grave. Hay que ser respetuoso como yo soy con todos", afirmó.

Bordalás calificó de "incomprensible e injusta" su roja y no quiso hablar más de la polémica, tratando de dar su versión del partido y de un Getafe que no fue un equipo "rácano". "No hemos sido un equipo rácano. Hemos ido a por la victoria desde el minuto uno. Hemos acabado con cuatro delanteros, por si no lo visteis", dijo.