Lopetegui quiere cerrar un fichaje para el Wolverhampton en el Almería

Julen Lopetegui mira a LaLiga Santander en busca de refuerzos para el Wolverhampton de cara a la próxima temporada. Un futbolista al que el técnico vasco quiere fichar es a El Bilial Touré, del Almería.,

Según Footmercato, el Wolverhampton estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros por el delantero de 21 años, que en el presente curso ha anotado 6 goles en los 23 encuentros que ha disputado. En principio, el Almería no estaría dispuesto a vender a El Bilial Touré por dicha cantidad, no obstante todo podría cambiar si el equipo andaluz no lograse la permanencia.

El Almería y la lucha por la permanencia sin El Bilal Touré

El Almería pretende confirmar las buenas sensaciones frente a Osasuna después de la semana de tres partidos con la que se despidió antes del parón liguero por la final de la Copa del Rey, ya que el equipo conquistó seis de los nueve puntos en disputa y dejó clara su valentía en el partido que perdió, que fue en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Los andaluces solo han ganado una vez en el recinto osasunista y fue en la última ocasión en la acudieron al entonces Reyno de Navarra como equipo de Primera, en la temporada 2013-2014. Tanto en Primera como en Segunda, a lo más que llegaron fue a conseguir empates, pero aquel día sumaron una victoria que les situaba fuera de la zona de descenso. Dispuesto a repetir la gesta, el entrenador del equipo, Rubi, no tiene más ausencias que la consabida del delantero maliense El Bilal Touré, que ya ha empezado a trabajar al margen del grupo con buenas sensaciones.