El equipo de LaLiga al que se ha ofrecido Raúl de Tomás perdonando dinero

Raúl de Tomás aún no se ha estrenado en Liga con el Rayo Vallecano. Su único partido con el conjunto franjirrojo ha sido en Copa del Rey y, pese a que anotó dos goles, Iñigo Pérez no cuenta con él. Deseoso por jugar, el delantero de 30 años, que tiene contrato hasta 2027, se ha ofrecido para regresar al Espanyol, un ofrecimiento que no deja de ser sorprendente ya que su salida del cuadro perico fue algo convulsa. A favor de su vuelta jugarían que Raúl de Tomás está dispuesto a perdonar dinero y también que el Rayo Vallecano, con la intención de liberarse de su elevada ficha, facilitaría su salida.

Sobre dicho ofrecimiento, se puede leer en La Grada: “Ha hecho llegar a la gente del Espanyol que volvería y sí, vendría perdonando dinero. El Espanyol le marcó y volvería haciendo un esfuerzo, pero no depende de él. Creo que no vendrá por un tema económico y porque Mao Ye no quiere que vuelva”.

Además de Raúl de Tomás, James Rodríguez podría abandonar el Rayo Vallecano

En una situación similar a la de Raúl de Tomás, que no cuenta para Iñigo Pérez, se encuentra James Rodríguez, aunque en su casa sólo firmó con el Rayo por una temporada. Aún así, el paso del centrocampista de 33 años por Vallecas podría terminar antes de lo previsto. Y es que el colombiano tan solo ha disputado 136 minutos repartidos en 6 encuentros. Esto es algo que estarían dispuestos a aprovechar Boca Juniors en Argentina y la Lazio en Italia para hacerse con los servicios de James Rodríguez.