El Mallorca cierra en un fichaje en el Barcelona para enfrentarse al Real Madrid

El futbolista Jan Virgili ha sido anunciado oficialmente nuevo jugador del Mallorca tras el acuerdo alcanzado con el Barcelona, en una operación que se ha alargado en el tiempo y que ha culminado con un compromiso con la entidad balear hasta 2030.

Jan Virgili llega a la isla para cumplir el deseo de Jagoba Arrasate de reforzar las bandas tras los fichajes fallidos del curso anterior y la notable carencia que existía en la plantilla insular en los últimos años.

El jugador ha asegurado a los medios oficiales del club isleño que “la confianza del entrenador” ha sido clave a la hora de elegir su destino. Jan Virgili indicó, además, que si puede debutar en el Bernabéu ante el Real Madrid el próximo sábado, “mejor que mejor”.

Jan Virgili es el quinto fichaje del Mallorca

El extremo será el quinto refuerzo para Jagoba Arrasate tras las llegadas de Pablo Torre, quien también hizo el mismo camino que Jan Virgili, Lucas Bergström, Iliesse Salhi y Mateo Joseph, a la espera de más salidas que podrían agitar el mercado bermellón.