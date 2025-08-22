Un equipo de LaLiga, entre los 3 que quieren sacar a Pablo Maffeo del Real Mallorca

Aunque Pablo Maffeo ha expresado su intención de cambiar de aires este verano, a pocos días de que cierre el mercado sigue en el Real Mallorca. Aún así hay tres equipos dispuestos a ofrecer acomodo al lateral derecho de 28 años, uno de ellos, el Girona, en LaLiga EA Sports.

Además del conjunto catalán, donde ya jugó dos temporadas y media Pablo Maffeo, el Nottingham Forest en Inglaterra y el Atlético Mineiro en Brasil, están dispuestos a ofrecer acomodo al futbolista del Real Mallorca.

La oferta del Nottingham Forest por Pablo Maffeo

Sobre el interés del Nottingham Forest por Pablo Maffeo, ya contamos en LAOTRALIGA que el conjunto inglés mejoró su oferta por el defensor, que inicialmente era de 5 millones de euros más 1,5 en variables. Aunque el Real Mallorca tasó inicialmente a Pablo Maffeo en 10 millones de euros, exigió 8 por su traspaso. Así pues, el Girona debería alcanzar dicha cantidad aunque podría hacerlo incrementando las variables.

La última polémica Pablo Maffeo en el Real Mallorca

A la espera de determinar si Pablo Maffeo ficha por el Girona o por otro de sus pretendientes, el hispanoargentino se ha visto obligado a negar que el entrenador del equipo bermellón, Jagoba Arrasate, le pidiera abandonar el pasado miércoles un entrenamiento por presunta mala actitud, sintiéndose el futbolista en la nacesidad de desmentirlo para así "proteger" su "imagen" y su "reputación".

"Ante la información publicada hoy, jueves 21/08/25, en la edición digital de MARCA sobre mí, quiero aclarar que es totalmente falso que ayer el míster me echara del entrenamiento", publicó Pabloo Maffeo este jueves a través de su cuenta oficial en Instagram.