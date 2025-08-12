Se convierte en el segundo fichaje del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ha anunciado el fichaje por cinco temporadas del joven lateral neerlandés Jozhua Vertrouwd, procedente del Castellón, con el que ha jugado sesenta partidos oficiales, más de la mitad de ellos en LaLiga Hypermotion.

Jozhua Vertrouwd, que está a punto de cumplir 21 años, deja el Castellón tras dos temporadas en las que su progresión le permitió adueñarse del lateral zurdo, lo que le ha llevado a ser uno de los jugadores más importantes en la permanencia del equipo la pasada temporada en Segunda división.

En un principio, el Castellón anunció la cesión por una temporada del jugador con compra obligatoria, en una operación que, según ha podido saber EFE de fuentes cercanas a la operación, podría alcanzar los 2 millones de euros para el club 'orellut' con las primas y condiciones que se incluyen en el acuerdo.

Su anterior equipo, el Utrech, se guardó un porcentaje a recibir en caso de que fuera traspasado por lo que cobrará una parte de la operación.

Jozhua Vertrouwd, que cumplirá 21 años el próximo 21 de agosto, desarrolló sus inicios en las categorías inferiores del Fortuna Wormerveer, el AZ Alkmaar, el HVV Hollandia y el Volendam, y en 2022 jugó en el filial del Utrecht en la segunda categoría del fútbol de su país, antes de pasar al Castellón, donde alternó presencias con el filial y el primer equipo. Es el segundo fichaje del Rayo Vallecano tras el de Luiz Felipe.