Otro gigante se suma a Barcelona y Atlético en la puja por Joan García

Si Joan García no recaló en el Arsenal el pasado verano fue porque el Espanyol se remitió a los 30 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión del guardameta de 23 años. Sin embargo, el conjunto blanquiazul lo tendrá difícil para retener al campeón olímpico en sus filas de cara al siguiente curso. Y es que al interés del Arsenal por Joan García se han sumado en LaLiga EA Sports el Barcelona y el Atlético de Madrid y ahora también el Manchester City.

El equipo que dirige Pep Guardiola se prepara para una profunda reestructuración y Ederson, de 31 años, ha evidenciado esta temporada el fin de ciclo en su portería. Esto es lo que habría llevado al Manchester City a sumarse a la puja por Joan García según el periodista Graeme Bailey. En la puja por el portero del Espanyol también habría otros equipos como el Manchester United, el Como de Cesc Fábregas o el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, aunque con pocas opciones de hacerse con sus servicios.

Tampoco parece que vaya a tenerlas el Barcelona, ya que en su caso el Espanyol volverá a remitirse a la cláusula de rescisión de Joan García; ni el Atlético de Madrid mientras Jan Oblak tenga contrato.

El principal rival del Manchester City en la puja por Joan García

Así pues, el principal rival del Manchester City en la puja por Joan García será el Arsenal, que aprovechando su partido de Champions ante el Girona, comunicó a sus agentes que seguía interesado en él. En su caso, así como en el del Manchester City, el Espanyol podría estar abierto a negociar su venta por un importe inferior. «Una buena venta no implica que deba ser por su cláusula de rescisión. En el mercado de verano sí, porque la llamada del Arsenal llegó en la última semana. Pero si vienen el 14 de junio por un dinero cerca de la cláusula entre fijos y variables, siempre hablando en un ejercicio ficticio, el Espanyol no puede decir que no porque lo necesita», decía Fran Garagarza días atrás al ser cuestionado por Joan García.