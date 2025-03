Joan García no es el único objetivo del Barcelona en el Espanyol

Aunque todo parece indicar que Wojciech Szczesny renovará por una temporada con el Barcelona, como recambio futuro de Ter Stegen el equipo catalán piensa en Joan García, del Espanyol. Sin embargo, el guardameta de 23 años no es el único objetivo del conjunto azulgrana en su eterno rival. Omar El Hilali, lateral derecho de 21 años que también puede jugar como central, gusta mucho a Deco.

El Barcelona, que tiene intención de fichar a un nuevo lateral diestro este verano, ve con buenos ojos su juventud, sus cualidades físicas y técnicas, y su precio, ya que su cláusula es de tan sólo 15 millones de euros.

No obstante, Omar El Hilali ya rechazó en su día al Barcelona. “Tuve la oportunidad de escoger entre Barça y Espanyol, y me decanté por el Espanyol porque sentía que tenía que ser así, y mi familia también creía que era lo mejor para mí, era el proyecto deportivo que yo quería. Y creo que he acertado al máximo, porque ahora estoy viviendo un sueño. ¿El Manchester United? Me quiso, igual que volvió a intentar ficharme el Barça, pero yo tenía muy claro que quería seguir en el Espanyol. A veces el dinero te puede hacer llegar a dudar, pero no fue mi caso, porque sabía lo que quería. Preferí guiarme por el corazón, sentí que debía seguir aquí”, contó meses atrás en el diario AS.

Fichar a Joan García resultaría más cara para el Barcelona que fichar a Omar El Hilali al Espanyol

Cabe señalar que la postura del Espanyol ante el interés del Barcelona por Omar El Hilali, o por cualquiera de sus jugadores, es la de remitirse a su cláusula de rescisión. Así pues, si el conjunto azulgrana quiere imponerse al Arsenal y al resto de sus pretendientes este verano, deberá abonar los 30 millones que figuran en ella por Joan García.