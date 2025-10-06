Quique Setién renuncia a ser el entrenador del Beijing Guoan por "motivos personales"

El entrenador español Quique Setién, ex de Barcelona, Betis y UD Las Palmas, entre otros equipos, renunció al banquillo del Beijing Guoan por "motivos personales y familiares", anunció el club de la Superliga China (CSL) a través de su cuenta oficial de Weibo.

"El señor Quique Setién, por motivos personales y familiares, ha presentado su renuncia tras una cuidadosa consideración. La junta directiva del club ha aceptado su dimisión, por lo que, a partir de hoy, el señor Quique Setién deja de desempeñar el cargo de entrenador del primer equipo del Beijing Guoan", subrayó el equipo pequinés a última hora del domingo.

El entrenador cántabro asumió la conducción del Beijing Guoan el 10 de diciembre de 2024 y desde entonces dirigió 32 partidos oficiales, con un balance de 19 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

Tras 26 jornadas disputadas, el conjunto de la capital china ocupa actualmente la cuarta posición de la CSL con 51 puntos, a 6 del líder, el Shanghái Port, cuando restan solo 4 fechas para la conclusión del campeonato.

"El club expresa su agradecimiento por el trabajo y la dedicación mostrados por el señor Setién durante este período, y le desea sinceramente lo mejor en su futura carrera profesional y en su vida personal", concluyó el Beijing Guoan.