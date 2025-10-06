El equipo que va a anunciar el fichaje de Sergio Reguilón

El Inter Miami de Leo Messi, que el pasado verano fichó a Rodrigo de Paul, un movimiento que ha desembocado en la retirada de Sergio Busquets, va a incorporar a sus filas a Sergio Reguilón para prepararse para el momento en el que Jordi Alba, de 36 años, decida colgar las botas. Sergio Reguilón, de 28 años, se encontraba sin equipo desde que el pasado verano terminase contrato con el Tottenham.

El lateral español llegó al cuadro londinense en 2020 a cambio de 30 millones. El Real Madrid accedió a vender a Sergio Reguilón tras su exitosa cesión al Sevilla, durante la que llegó a ser convocado por la Selección. Sin embargo, su paso por el Tottenham ha sido más discreto. El conjunto inglés ha cedido durante estos años a Sergio Reguilón al Atlético de Madrid, al Manchester United y al Brentford. Ahora, según avanzaba el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano días atrás, iniciará una nueva aventura en la MLS de la mano del Inter Miami, club al que llegará a coste cero.

“Está muy cerca de unirse al conjunto de Florida”, dijo Fabrizio Romano sobre Sergio Reguilón. Además, respecto a la oferta que había recibido del Inter Miami, señaló: “Es la mejor alternativa entre las distintas propuestas”.

Los compañeros de Sergio Reguilón en el Inter Miami

Además de con Leo Messi, Rodrigo de Paul y Jordi Alba, Sergio Reguilón coincidirá en el equipo estadounidense con Luis Suárez, Tadeo Allende y Oscar Ustari, todos con pasado en LaLiga EA Sports. También con Sergio Busquets, que no se retirará hasta final de temporada.