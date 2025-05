El Rayo Vallecano expone sus planes con Trejo

Aunque Oscar Trejo termina contrato con el Rayo Vallecano el próximo 30 de junio, la continuidad del centrocampista de 37 años en el conjunto franjirrojo no está descartada. Al contrario, el vestuario quiere que siga y la dirección deportiva también.

“Tengo trabajo como todos los años. No creo que haya que cambiar mucho el guión como las otras temporadas porque nos está yendo bien con el jugador que estamos firmando. Si cambiamos esa línea, nos irá mal. Este año quizá tenemos que tener una plantilla más extensa al tener dos competiciones”, declaró David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, en la Cadena Cope al respecto.

A su vez, sobre Ratiu y Trejo dijo: “No ha habido oferta por Ratiu oficial. No ha llegado nada. Nos remitimos a la clausula, es un jugador muy importante. Nos tenemos que hacer fuertes. Con Trejo hemos hablado. Yo personalmente también. El deseo de todas las partes es que siga. Ojalá se pueda llevar a buen puerto. Siempre lo he dicho”.

El vestuario quiere que Oscar Trejo siga en el Rayo Vallecano

Por su parte Álvaro García, extremo sevillano del Rayo Vallecano, se pronunció este martes sobre la situación de su compañero Oscar Trejo y declaró que el argentino es “un líder que no debe faltar en un vestuario” y por eso “ojalá renueve” para seguir en el equipo.

Oscar Trejo, que acaba contrato con el Rayo Vallecano el 30 de junio, aún no ha renovado con el club vallecano, con el que ha disputado 318 partidos y del que es uno de los emblemas de la afición por su compromiso y veteranía.

“Ojalá renueve. Por nosotros no será. Espero que se solucione su situación contractual porque es un líder que no debe faltar en un vestuario y un compañero increíble. Ojalá la negociación llegue a buen puerto y se quede”, dijo Álvaro García, durante la presentación del balón Puma de la próxima temporada de LaLiga EA Sports.