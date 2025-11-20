Griezmann: “Este Atlético de Madrid no es el mejor en el que he estado”

A sus 34 años, Antoine Griezmann sigue en el Atlético de Madrid, con el que renovó hasta 2027, y tiene previsto, su puede, extender más allá su contrato. Así lo ha reconocido el galo en una entrevista en la que ha admitido que la actual plantilla colchonera no es la mejor en la que él ha estado.

Preguntado si era así en el diario AS, Antoine Griezmann contestó: “No, no”. “No sé qué año, pero el mítico 4-4-2, que era un equipo igual no el que más talento tenía, pero sí muy trabajado y muy todos a lo mismo”, explicó.

Sobre la final de Champions de 2016 en la que el Atlético perdió frente al Real Madrid en penaltis y donde él falló uno en el tiempo reglamentario, dijo: “Sí, siempre lo piensas. Es verdad que, si lo metía, igual que no ganábamos, pero sí que era un empujón al equipo, en un momento importante del partido, que estábamos muy bien, y no pudo ser”.

¿Por qué renovó Griezmann con el Atlético de Madrid?

Por su parte, sobre su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2027 teniendo contrato hasta 2026, comentó: “Porque quiero más. Me quedan muchos minutos para jugar, muchas piernas y cabeza para jugar y ser alguien importante en el club. Y sé que se lo tengo que demostrar a todos y quiero todavía ser más importante. Y, luego, el papel o nombre de leyenda ya lo veremos dentro de muchos años”.

Antoine Griezmann renovó con el Atlético de Madrid pese a que quiere jugar en la MSL, algo a lo que no renuncia pese a estar dispuesto a extender nuevamente su contrato con el cuadro colchonero. “Como he dicho, estoy muy bien aquí. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato, quiero seguir renovando aquí y seguir siendo importante”, indicó.

Y es que a Antoine Griezmann le quedan muchas cosas por conseguir en el Atlético de Madrid tal y como él mismo ha confesado. “Ganar una Liga, una Champions, una Copa. Quedan muchas cosas y seguir dando alegría a la gente y a mis compañeros”, concluyó.