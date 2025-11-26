Robert Sánchez se ríe del Barcelona y de Lamine Yamal

Robert Sánchez, portero del Chelsea, elogió a Marc Cucurella 'atizando' a Lamine Yamal. Además, no pudo contener la risa cuando fue preguntado sobre si el Barcelona era el favorito para ganar la Champions League, después de que su equipo golease por 3-0 al conjunto azulgrana en Stamford Bridge.

Cuestionado sobre el duelo que enfrentó a Marc Cucurella con Lamine Yamal, Robert Sánchez declaró en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona: "Lo ha tenido en el bolsillo".

Además, sobre la expulsión de Ronald Araujo, comentó: "La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria".

"Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partido grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más", añadió.

Tras 'atizar' a Lamine Yamal, Robert Sánchez se rió del favoritismo del Barcelona

Por último, cuestionado sobre si el Barcelona es favorito para esta Champions League, el portero murciano se rio y respondió: "Favoritos nosotros".

La debacle del Barcelona en Londres

El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Liga de Campeones.

Los de Hansi Flick, que se marcaron un gol en propia puerta por medio de Jules Koundé y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo, cayeron en una terrorífica noche en Stamford Bridge ante un Chelsea muy superior y en el que Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.