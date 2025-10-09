El Real Oviedo elige a un viejo conocido como recambio de Paunovic

Pese a que el Real Oviedo está fuera de los puestos de descenso, aunque empatado con 6 puntos con el Girona, Veljko Paunovic se ha convertido en el primer entrenador destituido de LaLiga EA Sports. El conjunto asturiano ha prescindido del técnico que le ha devuelto a Primera División 24 años después en busca de un revulsivo en su banquillo. Para ello volverá a depositar su confianza en Luis Carrión.

Luis Carrión estuvo a un paso de ascender al Real Oviedo a Primera División en 2024, pero su equipo quedó eliminado por el Espanyol en la final de la promoción. Para acceder a ella, el técnico catalán, que se había hecho cargo del conjunto catalán el 21 de septiembre de 2023, protagonizó en 35 jornadas una remontada nunca vista en la categoría. No es de extrañar que tras dicha gesta, que finalmente quedó sin premio, la UD Las Palmas apostase por él como recambio de García-Pimienta. Sin embargo, Luis Carrión sería despedido el 8 de octubre de 2024 tras un mal arranque liguero. Un año después, de la mano del Real Oviedo, regresará a los banquillos.

El Real Oviedo ha destituido a Paunovic y a su cuerpo técnico

El Real Oviedo anunció este jueves la decisión del club de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo. El técnico azul, que tenía contrato hasta el próximo 30 de junio, deja de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado y de igual manera el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona, informó el club.

El Real Oviedo expresó su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, con el que la temporada pasada logró el ascenso a Primera División 24 años después.