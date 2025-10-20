¿Será el futuro seleccionador español?

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal desde el 20 de diciembre de 2019, ha sido subcampeón de la Premier League con el conjunto inglés en las últimas tres temporadas. Además, con el cuadro londinense ha ganado una FA Cup y dos Community Shield, méritos suficientes como para que ya se hable de él como futuro seleccionador español. Y sobre ello ha sido preguntado el técnico de 43 años en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo en Londres al Atlético de Madrid en Liga de Campeones, competición en la que el curso anterior eliminaron al Real Madrid.

Cuestionado sobre si se veía como futuro seleccionador español, Mikel Arteta respondió: “No me he planteado el futuro. Quiero vivir el presente y valoro mucho lo que tengo. Hoy en día no le puedo contestar a esa pregunta”.

¿Cuando podría relevar Arteta a Luis de la Fuente como seleccionador español?

Luis de la Fuente tiene contrato como seleccionador españolhasta 2028 por lo que, salvo debacle mundialista el próximo verano, seguirá al frente de ‘la Roja’ hasta la Eurocopa. Y es que el técnico riojano sueña con ser el seleccionador español en el Mundial 2030 tal y como él mismo ha manifestado.

“Me siento total y absolutamente apoyado. Tengo contrato hasta el 2028, casi nada. Y además, quiero seguir hasta el 2030, en nuestro Mundial. Creo que es también el sentido de la Federación, si todo va bien. Yo me siento muy arropado, muy apoyado. El director deportivo está siempre conmigo, nos está dando tranquilidad. El cuerpo técnico es maravilloso, jugadores y toda la casa, me siento muy querido, muy apreciado y valorado”, dijo Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al duelo ante Georgia.