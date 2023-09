El Sevilla prepara 9 millones para cerrar un nuevo fichaje

Tras fichar a Sergio Ramos, el Sevilla sigue peinando el conjunto hispalense con el objetivo de reforzar su zaga. Ahora lo que busca es un recambio para Jesús Navas y podría haberlo encontrado en México. Kevin Álvarez, futbolista de 24 años del América, sería el elegido.

Según El Universal, el Sevilla estaría dispuesto a invertir 9 millones de euros para que el internacional mexicano ocupe el hueco que ha dejado la marcha de Gonzalo Montiel al Nottingham Forest. Pese a que hace tan sólo dos meses que Kevin Álvarez llegó al América procedente del Pachuca, además del Sevilla, el Ajax estaría dispuesto a hacerse con sus servicios.

Kevin Álvarez podría llegar al Sevilla y Fernando dejar el equipo andaluz

Fernando Reges, a sus 36 años, afronta la que será su última temporada en el Sevilla. Y es que entre los planes del brasileño no estaría renovar, por lo que el conjunto hispalense deberá buscar a un nuevo futbolista en su demarcación de cara al siguiente curso.

Cuestionado en Brasil por su continuidad en el Sevilla, Fernando Reges señaló. «Creo que será la última temporada. No te voy a mentir. Tengo 36 años y creo que sí. No puedo decirlo al 100%, pero sí al 99». «Espero hacer otra temporada muy buena, que toda la gente me vaya a echar de menos. Por eso lo digo, que espero que la gente me eche de menos. Quiero hacer una temporada muy bonita. Creo que será la última», añadió el que fuera centrocampista del Manchester City.