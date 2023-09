Pipi Estrada sorprende con su look tras injertarse 3.000 pelos

El periodista Pipi Estrada apareció en la tertulia deportiva en la que participa por las mañanas con la cabeza totalmente rapada. Según contó, se ha sometido a un injerto capilar. En total Pipi Estrada se ha puesto 3.000 pelos entre la coronilla y el flequillo que, según él, necesitaban un refuerzo.

“Lo he visto corriendo y dije, 'ese es Pipi,' por la forma en que corre, está claro que es Pipi”, comentó uno de los tertulianos de Radio MARCA. “ Parecía Rubiales, yo creía que era Rubiales y resulta que es Pipi», bromeó otro de sus compañeros. “Nos estamos fijando en la cabeza, pero yo creo que la camisa es casi peor”, dijo, para finalizar, un tercero.

¿Por qué Pipi Estrada ya no sale en El Chiringuito?

Cuando Pipi Estrada comenzó a colaborar en el ya extinto Sálvame, dejó de aparecer en El Chiringuito. Ante los rumores surgido, Jorge Javier Vázquez le preguntó: “Sospecho lo que es, ¿te lo puedo decir? ¿Te han echado de un trabajo por estar aquí?”.

“Oficialmente no. No va por ahí. Ese es un asunto que oficialmente no. Hay una pequeña diferencia, pero somos gente que nos podemos entender perfectamente”, contestó Pipi Estrada.

Por su parte, desde El Confidencial, señalaron: “Al parecer, la dirección de El Chiringuito de Jugones, es decir, Josep Pedrerol, no ve con buenos ojos la opción de que trabaje diariamente en televisión haciendo contenidos tan opuestos”.

En dicho programa reveló cuál había sido su sueldo como periodista. “Mi exmujer me pidió la mitad del sueldo. La mitad de mi sueldo en Onda Cero eran 2.500 euros. Por aquel entonces yo ganaba 5.000 euros al mes”, contó Pipi Estrada.