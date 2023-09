Deja entrever que será su última temporada en el Sevilla

Fernando Reges, a sus 36 años, afronta la que será su última temporada en el Sevilla. Y es que entre los planes del brasileño no estaría renovar, por lo que el conjunto hispalense deberá buscar a un nuevo futbolista en su demarcación de cara al siguiente curso.

Cuestionado en Brasil por su continuidad en el Sevilla, Fernando Reges señaló. «Creo que será la última temporada. No te voy a mentir. Tengo 36 años y creo que sí. No puedo decirlo al 100%, pero sí al 99». «Espero hacer otra temporada muy buena, que toda la gente me vaya a echar de menos. Por eso lo digo, que espero que la gente me eche de menos. Quiero hacer una temporada muy bonita. Creo que será la última», añadió.

A la espera de lo que haga Fernando, Bono dijo recientemente adiós al Sevilla

Bono, que este verano ha dejado el Sevilla para fichar por el Al-Hilal, analizó su salida en una entrevista. En ella habló de la inestabilidad del club, del futuro de José Luis Mendilibar o de cómo dijo adiós a sus compañeros entre otros temas.

“El sevillismo sabe que lo voy a querer durante toda mi vida. El amor que me dieron allí fue algo increíble y sigo conectado a la actualidad del Sevilla viendo los partidos cada vez que puedo. Siempre les voy a desear mucha suerte y soy un sevillista más desde Arabia”, comenzó diciendo el guardameta en Radio MARCA.

Tras haber empezado la temporada con tres derrotas en tres partidos, Bono señaló: “Había mucha inestabilidad y, así no es fácil que los jugadores se centren en el campo, pero espero que tras el cierre del mercado, el equipo se ponga el cien por cien y con el foco puesto en el fútbol. Estoy seguro de que se le va a dar la vuelta a este inicio de campeonato”.

Cuestionado por el futuro de José Luis Mendilibar, comentó: «Cuando llegó Mendilibar ya dije que todo iba a depender de los futbolistas y ahora es el momento, más que nunca, de que ayuden al míster porque sólo ellos van a hacer a Mendilibar más fuerte. Ese vestuario es muy noble y estoy seguro de que están al cien por cien con el míster, que es un gran entrenador».

Por último, Bono contó cómo dijo adiós a sus compañeros: “Fue muy difícil para mí porque fue en el último momento. Fue complicado afrontar los dos últimos días y afrontar la final de la Supercopa, pero el sevillismo sabe que me fui tranquilo porque dejé todo mientras jugué”.