El sorprendente equipo de LaLiga al que podría entrenar Pep Guardiola

Aunque parece impensable que Pep Guardiola, ahora en las filas del Manchester City, vuelva a entrenar en LaLiga EA Sports a un equipo que no sea el Barcelona, la presencia de su hermano Pere como presidente del Girona convierte a este club en una opción de futuro para él. Así lo ha reconocido el propio Pere Guardiola.

«Nunca se sabe, Pep algún día podría entrenar al Girona», dijo al ser cuestionado al respecto en una entrevista para Telegraph .

«Siempre le digo "¡el día que te aburras, puedes venir a entrenar al Girona!"», confesó. «En la vida nunca se sabe, pero no creo que eso vaya a suceder», añadió Pere Guardiola.

Como presidente del conjunto catalán, destacó: «Girona es un muy buen lugar para el fútbol. El clima es genial. La región es buena. El club en sí tiene presión porque vivimos fútbol las 24 horas, pero el ambiente y la historia no hay esa presión como en los grandes clubes».

«Estamos empezando a tener historia y estamos empezando a presionar, porque sabemos el nivel que queremos alcanzar y si no lo estamos haciendo tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Eso significa que este ambiente es muy agradable para los amantes del fútbol y siempre existe la posibilidad de que cualquiera algún día venga a Girona y juegue en el Girona o entrene al Girona. Porque el ambiente es tranquilo», declaró Pere Guardiola. «Al final esto es un poco la filosofía del Barça, de Cruyff», indicó.

La meteórica carrera de Pere Guardiola y su llegada al Girona

Sobre su meteórica carrera, Pere Guardiola relató: «Estuve en Nike durante 10 ó 12 años y comencé haciendo que jugadores jóvenes usaran botas Nike. Fiché a Andrés Iniesta cuando tenía 14 años, fiché a Fernando Torres con 14 años. Crecí con ellos y acabé dirigiendo las carreras de Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Uno estaba en Madrid y el otro en Barcelona. Cada semana era lunes, martes en Madrid, miércoles y jueves en Barcelona, porque yo dirigía los dos. Toda esta experiencia me ayudó. Luego monté mi propia empresa como agente y amplió mis conocimientos sobre negocios, fútbol y gestión de jugadores. Cuando llegué a Girona tuve un alcance que definitivamente me ayudó a saber qué está pasando, qué están pensando los agentes, qué están pensando los jugadores. Ahora bien, esta es una de las cosas que he hecho y que más me gusta».

Sobre su llegada al Girona, contó: «No buscaba ningún club en absoluto. En ese momento yo trabajaba con futbolistas como agente y entonces vino el director deportivo (Quique Cárcel), que es amigo y a quien asesoraba, y me dijo "si algún día piensas en invertir en un club, entonces el Girona está bien'».

«Era grande en términos de historia, de región y de potencial, pero nadie en ese momento podía verlo realmente. Había un impulso que debía corregirse», agregó.

«Empecé a enamorarme. En lugar de estar en un lado de la industria, tenía la oportunidad de estar en el otro lado y administrar un club de buena manera. Hice clic y comencé a pensar "¿por qué no hacer esto?», concluyó Pere Guardiola.