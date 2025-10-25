Ángel Torres desvela hasta cuándo seguirá como presidente del Getafe

Ángel Torres lleva 23 años como presidente del Getafe, en el que quiere dejar un legado, su nuevo estado. Por ello, por mucho que se hable de la venta del club, el dirigente de 73 años confirmó, en la previa del partido que ha enfrentado a su equipo con el Athletic, que seguirá en el cargo hasta 2028.

Cuestionado en DAZN por la posible venta del Getafe, Ángel Torres señaló: “Está como el primer día que llegué. Hasta 2028 no me voy a ir, no hay prisa. Me halaga que haya tanto interés. Estamos en Madrid, 21 años en Primera, pero todavía tengo que dar mucha guerra”.

Sobre qué sucederá tras 2028, dijo: “De momento es terminar la obra, entregar el campo. Son los mismos arquitectos que hicieron San Mamés, ahí va a quedar el legado mío. Luego igual llega ese día, me arrepiento y digo que es la prórroga”.

Ángel Torres también habló de las bajas del Getafe. “Hay una plantilla muy amplia, no es excusa. Hemos perdido jugadores, hay que seguir trabajando. Habrá a quién le gustó el final del partido, hay que seguir adelante”, comentó al respecto.

Ángel Torres avanzó que el Getafe se reforzará en el mercado invernal

Por último, sobre lo que pasará en el mercado invernal, Ángel Torres avanzó que el Getafe se reforzará, al menos con un central. “Está la dirección deportiva. Por lo menos un central hay que traer, hay que estar, y algún refuerzo haremos. Tenemos fichas y tenemos saldo, estamos en el 1:1 que dice todo el mundo”, concluyó.