El titular que no descarta abandonar el Sevilla en el mercado invernal

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el Sevilla buscará reforzarse en el mercado invernal, al menos, con un delantero y con un nuevo centrocampista. Para ello necesita liquidez, lo que podría llevarle a hacer caja por un Juanlu Sánchez por el que pidió 20 millones de euros al Nápoles el pasado verano. Cuestionado al respecto, el lateral diestro de 22 años no descarta cambiar de aires en enero.

Preguntado por su futuro en 101 TV Sevilla, Juanlu Sánchez comentó: “Bueno, para el mercado de invierno queda mucho todavía, quedan dos meses. Yo estoy en el Sevilla, en el club de mi vida. Puede pasar lo que sea en el mercado de invierno, como con cualquier jugador, pero ahora mismo estoy muy tranquilo y, sobre todo, muy contento de poder defender el 16”.

obre si le afectan los rumores que le sitúan fuera del Sevilla como a los que tuvo que hacer frente en verano, indicó: “No es que te afecte, pero es verdad que tu cabeza nunca para de darle vueltas a lo que puede pasar. Desde el club me han dado siempre tranquilidad y mucha confianza, como por ejemplo Matías, que desde primera hora me transmitió eso. Aunque haya sido un verano movido, siempre lo he llevado bien, entonces no creo que haya sido una excusa para ese comienzo de temporada. Sí que es verdad que tu cabeza algunas veces le da vueltas a esas cosas que están ahí”.

El Nápoles podría volver a intentar llevarse a Juanlu del Sevilla en el mercado invernal

Consciente de que el Sevilla necesita liquidez para reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada, el Nápoles tendría previsto volver a la carga por Juanlu Sánchez en el mercado invernal. Y es que el equipo italiano sigue viendo al defensor como el recambio perfecto de Giovanni Di Lorenzo, que tiene 32 años. Habrá que ver si ahora el Nápoles tiene a bien alcanzar los 20 millones de euros que le pidió el Sevilla en verano por Juanlu Sánchez.