Reacciona al interés del Manchester United reconociendo que no es feliz en el Atlético de Madrid

Conor Gallagher, que llegó el pasado verano al Atlético de Madrid procedente del Chelsea, ha perdido protagonismo en su segunda temporada como rojiblanco pese a haber sido una petición expresa de Diego Simeone. Aún así, el centrocampista de 25 años sigue teniendo un gran cartel en la Premier League, donde el Manchester United, tal y como contamos en LAOTRALIGA, piensa en él como recambio de Casemiro.

Si bien días atrás The Sun señalaba que el club de Old Trafford estaba dispuesto a pagar 50 millones de euros al Atlético de Madrid por Conor Gallagher, el inglés ha reconocido que no está contento con su actual situación. Aún así, pese a que pueda verse comprometida su presencia en el Mundial, confía en poder darle la vuelta.

Gallagher no tiene previsto irse del Atlético de Madrid pese al interés del Manchester United

“¿Irme? Estoy muy feliz aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Atleti y quiero tener un papel más importante en el equipo. Y, como he dicho, voy a seguir trabajando al máximo para jugar más minutos y poder ayudar al equipo”, declaró Conor Gallagher al ser cuestionado por su futuro en una entrevista para el diario AS.

No obstante, el centrocampista reconoció no estar satisfecho: “Claro que no. No estoy satisfecho. No creo que nadie lo esté si no juega tanto como le gustaría, pero seguiré trabajando muy duro para, cada vez que tenga la oportunidad, ayudar al equipo y ojalá lleguen más oportunidades para ser titular”.

Conor Gallagher ha disputado 16 partidos con el Atlético de Madrid y ha anotado 2 goles.