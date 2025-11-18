Ancelotti desvela qué quiere hacer cuando en 2026 acabe contrato con Brasil

Tras salir del Real Madrid, Carlo Ancelotti aceptó tomar las riendas de la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Cuestionado por su futuro, el técnico italiano de 66 años se mostró dispuesto a seguir al frente de la Canarinha.

“No hemos hablado al respecto, pero es posible. Yo me encuentro muy bien aquí, no tengo otra idea que no sea Brasil. Para seguir tenemos que ser más los que decidan. No tengo prisa. El contrato antes del Mundial puede ser más barato, pero igual después es más caro”, bromeó Carlo Ancelotti sobre una posible conquista de la sexta Copa del Mundo para la Verdeamarela.

Ancelotti sueña con llegar al Mundial de España en 2030 al frente de Brasil

No es la primera vez que el técnico manifiesta su intención de prolongar el vínculo con Brasil; el pasado septiembre, en una entrevista con medios de aquel país, Carlo Ancelotti indicó que “sería genial” ampliar su andadura en el banquillo de Brasil hasta el Mundial de 2030.

El italiano asumió el cargo el pasado 12 de mayo, aún como entrenador del Real Madrid, con el que, en dos etapas diferentes (2013-2015 y 2021-2025), se convirtió en el técnico más laureado de su historia con 15 títulos: 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

Brasil, que se proclamó campeona del mundo en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, pero no alcanza una final precisamente desde su último triunfo, el logrado en el Mundial de Corea del Sur y Japón.