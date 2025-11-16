La entrada de Apollo como nuevo socio mayoritario aportará al Atlético de Madrid solidez financiera para construir un ambicioso proyecto a largo plazo. Con ese objetivo llegó el pasado mes de octubre Mateu Alemany al conjunto rojiblanco, afirmando que su proyecto tendría como líder a Diego Simeone, con contrato en vigor hasta junio de 2027. Tal vez porque su intención es extenderlo, porque se lo ha ganado y porque es uno de los futbolistas que menos cobra de la plantilla, el primer gran movimiento de Mateu Alemany para el Atlético de Madrid con Apollo como nuevo socio mayoritario será renovar a su hijo Giuliano hasta 2030.

Tras haber jugado en calidad de cedido en el Real Zaragoza y en el Deportivo Alavés, Giuliano Simeone se ganó un sitio en el cuadro colchonero en el curso anterior, en el que anotó 7 goles y repartió 8 asistencias en 40 partidos. Derrochando coraje y corazón, el argentino se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos de la afición, manteniéndose fijo en el once pese a la llegada de nuevos refuerzos. Así lo demuestran los 3 goles y las 5 asistencias que ha registrado en los 15 encuentros que ha disputado esta temporada.

Giuliano Simeone se ha ganado un premio y Mateu Alemany, con el visto bueno de Apollo, se lo va a conceder. El acuerdo entre ambas partes está en su fase final y solo falta que el argentino de 22 años firme con el Atlético de Madrid.

Koke, el espejo en el que se mira Giuliano Simeone con el Atlético de Madrid

Dando por hecha su renovación, Giuliano Simeone decía en El Larguero: “Estoy muy contento de estar en el Atlético y ojalá poder estar muchos años. Ojalá hacer una carrera como hizo Koke”.

“Siempre trabajé al máximo para dar mi mejor versión al Atlético. Me quedo más con cómo está el equipo. En el Atleti te preparan al 100% y el jugar con futbolistas de alto nivel te hace mejorar cosas. Estos dos años me llevan a la mejor versión. No sé si callé bocas. Intento aislarme de lo que se dice y estar en el día a día para mejorar”, indicó a lo largo de su entrevista.

“Donde más he evolucionado es en lo físico y gracias a jugar con gente de altísimo nivel, que hace que mejore la técnica. Cada vez me voy encontrando mejor”, reconoció Giuliano Simeone.