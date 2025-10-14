Descarta entrenar a la Real Sociedad tras conversar con el club txuri-urdin

Aunque Sergio Francisco sigue al frente de la Real Sociedad, su equipo es decimonoveno en la clasificación con 5 puntos, los mismos que el Girona, que es el colista. Es por ello por lo que, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el club txuri-urdin ha contactado con Thiago Motta para saber si estaba dispuesto a hacerse cargo de su banquillo. No obstante, el que fuera futbolista de Barcelona y Atlético de Madrid, prefiere seguir cobrando el sueldo que aún le abona la Juventus pese a su despido, que es de unos 3,5 millones de euros hasta 2027.

Según el periodista especializado en fichajes Nicolò Schira, Thiago Motta, que anteriormente rechazó ofertas del Bayer Leverkusen y del Mónaco, ha declinado la opción de entrenar a la Real Sociedad. Así pues, se mantendrá a la espera de propuestas más interesantes para él mientras sigue percibiendo dinero por parte de la Juventus.

Thiago Motta, formado como entrenador en las categorías inferiores del PSG, ha pasado por el Genoa, por el Spezia y por el Bolonia, al que llegó a clasificar para la Champions. Esta gesta le valió para fichar por la Juventus, aunque fue cesado en marzo de 2025. Desde entonces, Thiago Motta se encuentra sin equipo.

Las alternativas de la Real Sociedad a Thiago Motta

Según Matteo Moretto, que fue el periodista que informó de los contactos entre la Real Sociedad y Thiego Motta, el conjunto donostiarra maneja la alternativa de García Pimienta, que fue destituido en abril como entrenador del Sevilla. Anteriormente había dirigido con éxito a la UD Las Palmas, club al que llegó tras haber ido escalando en el Barcelona hasta asumir las riendas de su filial.