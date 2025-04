Las tres ofertas de Primera que están detrás de la no renovación de Pablo Ibáñez con Osasuna

Osasuna anunciaba recientemente que renunciaba a renovar a Pablo Ibáñez, que termina contrato a final de temporada, tras haber presentado hasta tres ofertas para ello que no han sido vistas con buenos ojos por el centrocampista de 26 años. Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, el albaceteño maneja ofertas de hasta tres equipos de LaLiga EA Sports que podrían estar detrás de su no renovación; una de ellas, del Alavés.

Así lo asegura Noticias de Navarra, que señala que Pablo Ibáñez no ha descartado, ni mucho menos, renovar con Osasuna. El centrocampista simplemente está apurando al máximo las negociaciones y sus agentes no descartan una nueva ofensiva del cuadro rojillo. No obstante, su director deportivo, Braulio Vázquez, sí podría haber descartado un último intento. “Acaba contrato. Nosotros ya hicimos tres ofertas de renovación y sus agentes consideraron que no eran adecuadas o no las consideraron oportunas. Acaba contrato y es libre de escoger ir al equipo que él estime; y nosotros, también de planificar”, declaraba días atrás en Movistar.

Las tres ofertas en Primera que maneja Pablo Ibáñez

Sobre las tres ofertas de Primera División que maneja Pablo Ibáñez, sólo ha trascendido hasta la fecha el nombre de uno de sus pretendientes, que sería el Alavés.

Pablo Ibáñez ha disputado hasta la fecha 27 partidos con Osasuna, en los que ha anotado un gol y repartido una asistencia. Su valor de mercado es de 2,3 millones de euros según Transfermarkt, y hacerse con sus servicios a coste cero, una oportunidad de mercado que varios equipos de LaLiga EA Sports quieren aprovechar.