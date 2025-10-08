A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.
Selección
Vuelve a la Selección casi un año después por la baja de Huijsen
La baja por lesión de Dean Huijsen ha obligado a Luis de la Fuente a convocar a un central con el que no contaba desde el pasado 15 de noviembre
El central del Real MadridDean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid a causa de una lesión muscular y el central del Athletic ClubAymeric Laporte le sustituye, según informó la RFEF este miércoles.
El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana del miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular.
En el lugar de Dean Huijsen, Luis de la Fuente incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte. El central hispano-francés vuelve a una convocatoria de la 'Roja' casi un año después de su último partido, el 15 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones ante Dinamarca.
Dena Huijsen se suma a las conocidas bajas para esta convocatoria de la selección española de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Gavi y Fabián Ruiz, todos ellos con problemas físicos.
