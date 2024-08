La Liga 24-25: Mbappé y la costumbre de vivir en la austeridad

Sin haber tenido casi tiempo de asimilar el apagado de la llama olímpica en París, llega este jueves la Liga 24-25 con los aficionados todavía en la playa y el mercado de fichajes abierto hasta el día 31. A muchas plantillas no habrá quien las reconozca cuando termine la jornada cuarta y ya no exista la posibilidad de intercambiar jugadores, porque a día de hoy, a pocas horas del inicio del campeonato, muchos equipos no alcanzan los once jugadores inscritos de manera oficial. Lo dejan todo para el final tratando de cumplir con ese «fair play» financiero que tiene ahogada a la mayoría y a sus directores deportivos tratando de encajar las piezas para que todo cuadre. Sobre la bocina se van oficializando futbolistas y el balón rueda sin problemas, con el fútbol español acostumbrado a la austeridad. No está la Liga para derroches y eso se demuestra con ese quinto lugar que ocupa en el ranking de inversión en fichajes de los grandes campeonatos (ver gráfico). España está por detrás de la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, todas a años luz de la Premier League, que arrasa más en el gasto que luego sobre el terreno de juego, donde el curso pasado no consiguió levantar ninguno de los tres grandes trofeos europeos.

Liga 2024 T. Gallardo La Razón

La Premier se ha fundido más de 1.500 millones en fichajes en este mercado veraniego, mientras la Liga acaba de superar los 400 millones de inversión. 140 de esos millones los aporta el Atlético de Madrid, que ha decidido romper la hucha para tratar de resucitar la «era Simeone», muy tocada después de dos cursos en los que se ha despedido de la lucha por el título muy pronto. Tres de los cinco fichajes más caros del mercado español llevan el color rojiblanco, con Julián Álvarez en lo más alto, la gran apuesta del Atlético para tener un delantero de referencia y una estrella que venda camisetas. Ese papel era de Griezmann, que parece algo apagado en los últimos tiempos. El jugador franquicia del Atlético es un suplente del City, que, por mucho que suene duro decirlo, es la realidad en el ecosistema del fútbol mundial, donde la Premier es la locomotora y la Liga Saudí viene desde atrás amenazando con el «sorpasso».

La Liga de Mbappé

Más allá de lo que pase en las 38 jornadas que se ponen en marcha, esta Liga 24-25 es la Liga de Mbappé, la mayor estrella del momento que el Real Madrid ha arrebatado a Inglaterra y a Arabia. La llegada del francés coloca a LaLiga EA Sports en una dimensión superior y todo eso sin tener que batir récords en pago por traspaso. Llega libre del PSG después de mucho tiempo de espera y de un buen trabajo a largo plazo para que al final todo cuadre. El nuevo «9» del Madrid pulverizó los registros de venta de camisetas el día de su presentación y la lista de espera para tener una es de varias semanas. Con 25 años y mucho hambre de gloria, Kylian refuerza al campeón de Liga, que el curso pasado se llevó el trofeo con mucha superioridad y que busca repetir, algo que le ha costado últimamente. Ancelotti sonríe cuando le preguntan si es un problema tener que elegir el once entre tantos buenos futbolistas y responde hablando del grupo, de esa química de la temporada anterior en la que hasta el último en minutos se sentía importante.

Florentino Pérez se desmarca del status quo mundial buscando otras fórmulas para tener a los mejores sin medir su chequera con los jeques y los petrodólares. Este verano ha conseguido a Mbappé sin pagar traspaso y su único futbolista en la lista de los más caros es Endrick, un proyecto para el futuro en forma de brasileño de 18 años, algo parecido a lo que fue en su momento Vinicius, jugador referencia ahora mismo y por el que Arabia ofrece todo el oro del mundo. El Real Madrid es el motor financiero de la Liga, con el Atlético tratando de sacar la cabeza y el Barcelona sudando para cumplir con el «fair play» por mucho que Laporta sea un experto en hacer castillos en el aire. Flick tendrá que tirar de La Masia y, aunque haya llegado Dani Olmo, la referencia será Lamine Yamal, que no parece por el momento que vaya a poder jugar junto a su «bro», Nico Williams.

La Eurocopa ha revalorizado a los jugadores españoles, que la Liga retiene más por la fidelidad de algunos a sus equipos que por su músculo financiero. La Premier suspira por Zubimendi o Merino, pero ellos son de la Real y están muy a gusto en casa.

Se estrena el fuera de juego semiautomático

La Liga que empieza hoy será la primera con el fuera de juego semiautomático, un sistema que permite saber en tiempo real y sin ninguna duda si un futbolista está en posición correcta. Ya se ha utilizado en la Champions y en la Eurocopa, por ejemplo, y con algo de retraso llega al campeonato nacional en busca de terminar con las polémicas líneas que tiraban los árbitros de VAR y que en muchas ocasiones eran difíciles de creer. Aquí no hay duda, porque el sistema muestra la imagen en tres dimensiones y analiza la posición al milímetro. La siguiente polémica, seguramente, será si debe pitar fuera de juego cuando el futbolista está adelantado por muy poco, pero la máquina lo detecte. Habrá quejas de su precisión, pero es que si no las hubiera ni esto sería España ni sería fútbol.

El cambio adicional por conmoción cerebral también llega para quedarse en busca de una mayor seguridad para el físico de los futbolistas. Si hay golpe en la cabeza se puede sustituir al jugador en ese momento o más adelante si se ve que no puede continuar. Y para evitar que alguien pueda sacar ventaja con esto, el equipo contrario también tendrá una sustitución más en caso de que su rival utilice el cambio por conmoción. Para tener la tecnología de gol habrá que seguir esperando, porque los clubes, que luego se quejan de los goles fantasma, no consideran que sea una inversión lo suficientemente rentable.

Antes y después de que el balón ruede, la emoción estará también en la web oficial de la Liga, para ver cómo se van inscribiendo futbolistas a cuentagotas. Algunos todavía no tienen ni once jugadores disponibles, aunque al final siempre se encuentra la manera de cuadrar las cuentas.