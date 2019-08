Lo que piensa Cristiano Ronaldo de Messi

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a la televisión portuguesa TVI y entre los numerosos temas que trató estuvo el de su rivalidad con Leo Messi. "Admiro la carrera que ha tenido y él ya ha hablado de la decepción que sintió cuando dejé España porque apreciaba la rivalidad y decía que era positiva”, dice el atacante portugués del futbolista del Barça. "Estoy seguro de que me ha hecho mejor jugador y yo le he hecho mejor a él. Las rivalidades son buenas, sanas. Ha habido otras como las de Jordan en el baloncesto, Senna y Prost en la Fórmula-1...", insistió.

Y siguió hablando el atacante de la Juve: "Él reconoció que en las últimas tres Champions que nosotros ganamos se sintió un poco perturbado, ¡pero es normal! A mí me pasó lo mismo con cosas que él ganó con el Barcelona y me hubiese gustado ganar". Por último, CR aseguró que nunca ha cenado con Messi, pero abrió la puerta a hacerlo: "¿Por qué no? Él es argentino y mi pareja también. Ningún problema".