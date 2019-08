Neymar sigue estando en venta y el mercado no se ha cerrado. Según el medio francés Telefoot, en las conversaciones, aún informales, entre el Real Madrid y el PSG, a la espera de que no se cierre el acuerdo con el Barcelona, habrían salido varias nombres, porque la fórmula en la que siempre insiste el Real Madrid es dinero más futbolistas. El club español ofreció a Bale, pero desde París deshecharon la oferta y pusieron dos nombres encima de la mesa: Vinicius o Varane.

El Real Madrid dijo que no que alguno de los dos futbolistas entraran en el trato.

Lo que está claro es que el delantero brasileño está en venta y es cuestión de encontrar un acuerdo que satisfaga al Real Madrid o al Barcelona. Según el medio francés, el Barcelona puso “una suma estimada de entre 30 y 40 millones de euros, más Ivan Rakitic y Philippe Coutinho”. Una oferta no aceptó el PSG y Couitnho, además, ya está fura del Barcelona. El PSG habría preguntado por Semedo y también por Dembélé, pero parece que el futbolista francés no quiere marcharse.

Telefoot insiste en que si no es el Barcelona, porque no llega puede ser el Real Madrid. Pero hay que encontrar los nombres. “James Rodríguez, de regreso al Real este verano después de su préstamo de dos años al Bayern Munich, también podría entrarn el operación (...) También se mencionaron los nombres de Thibaut Courtois y Keylor Navas”, insiste la publicación. Pero Courtois no quiere moverse de la capital de España, tras volver de Inglaterra, mientras que lo de Navas aún está en el aire. Ahora mismo, tras la marcha de Lunin, el Real Madrid no tiene más segundo portero que el de Costa Rica.