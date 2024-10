Luis De la Fuente, sobre su contrato: "¿Me veis nervioso?"

La Selección española ya está lista para el partido en el que se enfrentará a Dinamarca. Y Luis De la Fuente ha hablado sobre ello en la rueda de prensa previa al encuentro. Sin embargo, y como es lógico, se han colado en ella más asuntos de actualidad. Entre otros, el de su contrato con la RFEF al mando del combinado nacional.

En este sentido, el técnico riojano ha sido bastante breve y tajante sobre el asunto: "¿Me veis nervioso? No estoy nervioso. Y no voy a responder a esa pregunta. Lo importante es el partido de mañana, nos jugamos mucho", ha espetado el seleccionador, dando así por zanjada la cuestión.

Algo más se ha extendido en lo referente al saturado calendario de partidos, que cada vez que hay parón por selecciones vuelve a la palestra. Esta vez, con la plaga de lesiones como telón de fondo y la necesidad de dosificar a los futbolistas. "Todos somos sustituibles, pero el fútbol te ofrece estas posibilidades y hay futbolistas que pueden demostrar lo buenos que son. Los que estén van a rendir a un nivel fantástico. Se puede especular mucho con esta situación, es un compendio de muchas cosas. Hay que hablarlo y discutirlo. Es momento para que nos sentemos y que expongamos nuestro planteamiento. Buscaremos alguna solución", ha manifestado, dejando además un mensaje de ánimo y apoyo para Dani Carvajal.

Respecto a repartir la carga, no cree que las selecciones sean el problema: "Hay que dosificar a todos, pero es muy difícil en una selección. Es mucho más fácil dosificar a un futbolista si lo tengo 70 partidos que si lo tengo uno al mes. No creo que esa responsabilidad de dosificar o no recaiga en la selección, sino que debería recaer en los que están más tiempo con ellos. La selección ocupa un 3,5 por ciento del total del calendario, como refleja un informe de la FIFA", afirma De la Fuente.

Además, De la Fuente ha hablado sobre Morata, a quien ha definido como "un jugador admirable como futbolista, como capitán y como persona", y sobre su nominación a mejor entrenador, un premio que afirma que ya "lo he ganado" al estar entre los seis candidatos finales. Sobre Dinamarca, ha asegurado que será un partido muy duro ante "una selección que ha empezado muy bien" y pondrá las cosas difíciles: "Queremos ser primeros, entrar en cuartos y clasificarnos otra vez para la Final Four. Pero, para eso, hay que ganar a Dinamarca", ha finalizado.