Luis León Sánchez sobrevive a las dunas de la Titan Desert

Luis León Sánchez llegó cansado como nunca hasta ahora en la Skoda Titan Desert 2024. Se le atragantaron las dunas, pero sus piernas siguen siendo las más fuertes de la carrera. "He tenido que pasar casi todo el tramo de dunas andando. Sabía que iba a ser una experiencia, pero no sabía que iba a ser una experiencia tan mala. Ellos son expertos y al final se impone la lógica. Ellos son mucho más inteligentes en este terreno. Hemos rezado todo lo que sabíamos, hemos intentado perder lo menos posible y darlo todo hasta el final y casi cojo una pájara que me ha llevado a meta", reconocía nada más acabar la etapa, en la que logró mantener el maillot rojo de líder con mucho esfuerzo pero sin perder mucho tiempo.

En apenas 20 kilómetros de plano fue capaz de recortar los trece minutos de ventaja que le llevaba Mantecón al salir de las dunas y unirse al grupo. "Creo que he llegado en el momento justo porque al final me notaba con mucha flojera, me ha venido al recuerdo las típicas pájaras que cogía cuando era joven, he intentado comer lo máximo posible y al final otra vez con las dunas se vuelve a imponer la lógica. Estoy a años luz de ellos, he intentado aprender lo máximo en el día de hoy, pero esto son años, es experiencia y no voy a estar ni cerca de ellos", asume Luisle.

Pero el líder de la carrera siempre tiene el apoyo de sus compañeros del equipo Kosner Saltoki Home. Y al salir de las trampas de arena contó otra vez con la ayuda de Pereiro, que ya le arregló la cadena en otra etapa. "Las dunas las he tenido que pasar a pie, porque era muy torpón, en seguida se clavaba la rueda delantera, me tenía que volver a bajar y digo ¿para qué voy a volver a subir si no voy a hacer ni cinco metros encima de la bici? Seguramente me saldrán hasta agujetas, porque no corro a pie en casa. He intentado pasarlo de la mejor manera posible y quiero dar las gracias a Pereiro porque otra vez me ha esperado fuera de las dunas para inflarme las ruedas", dice. "Muchas veces es lo que hace tener la experiencia de un ciclista profesional. Pereiro ha sido ganador de Tour, es muy amigo mío, lo conozco desde hace mucho tiempo y tiene esos pequeños detalles que le hacen campeón de esperarme fuera de las dunas con la bombona para inflarme las ruedas, empujarme y a intentar remontar", añade. "Pesa la bici, pero pesan más los pies, que se me han llenado de arena, parece que llevo la plaza de Mazarrón aquí", bromea.

"Siempre dije que venía aquí a intentar disfrutar, pero encima de la bici he disfrutado poco. Por desgracia he tenido que competir con Sergio Mantecón, que lo conozco desde hace años, lo considero amigo fuera de este ámbito, pero contento de estar aquí, de compartir experiencia con vosotros, con todos los ciclistas y a pensar en mañana", asegura.

Le preguntan a Luisle si la última etapa, la del viernes, es un paseo parecido al de los Campos Elíseos. "Ojalá, aunque en los Campos Elíseos nunca lo he pasado bien. Siempre se pasa muy mal en los últimos días porque el cuerpo se relaja, la cabeza también, intentaremos pasarlo de la mejor manera posible y a ver qué tal", recuerda.

Apenas un minuto y nueve segundos le recortó Mantecón, pero la diferencia aún es amplia a favor de Luisle en la general.

Las peleas entre los favoritos las aprovechó Jorge Lamiel, que explotó de alegría al cruzar la meta después de lograr la primera victoria para él y para su equipo, el Cannondale-Soria ni te lo imaginas. Lamiel arriesgó en la navegación y dejó atrás al grupo de los mejores. "Salí bien de las dunas, luego cometí un fallo y remonté hasta alcanzar a mi compañero Ricardo Chiarini. Después hicimos un poco de estrategia y después del último y paso de control lo intenté y me fui hasta meta", dice el ganador. "Venía trabajando fuerte para lograr una victoria y en 2021 me quedé con la espina clavada, me faltó poco para ganar. Desde entonces pensaba en ello, y trabajé para que llegara este momento", añade. Los entrenamientos cerca de su casa en Puigmoreno, en el Bajo Aragón, le han ayudado. Es un pueblo de 300 habitantes, con Valdelinares cerca. Un lugar ideal para entrenar. Un esfuerzo que ha tenido su recompensa.

Ha sido un gran día para su equipo, porque Tessa Kortekaas, del Cannondale Isb Sport, ha respetado la costumbre de ser la primera mujer en la meta.