Mala suerte en alta mar: muere un surfista al impactar con un inesperado obstáculo

El mundo del deporte extremo se encuentra consternado tras el fallecimiento de Graham Howes, reconocido surfista sudafricano de 38 años, quien perdió la vida en un accidente inusual mientras practicaba kitesurf frente a la costa de Bloubergstrand, en Sudáfrica, Según los informes forenses, Howes murió tras colisionar con una ballena, un evento extraordinario que provocó su pérdida de conciencia y posterior ahogamiento.

El trágico suceso ocurrió en las primeras horas del 7 de septiembre. Howes fue visto por última vez en el agua alrededor de las 3:00 horas, y su cuerpo fue hallado al día siguiente junto a su equipamiento dañado. Las autoridades confirmaron la causa de muerte tras realizar tres autopsias independientes, que revelaron un impacto de más de una tonelada de fuerza cerca de Eden on the Bay.

Los peritos describieron el accidente como “un trágico encuentro de fuerzas imprevisibles”, destacando que los mecanismos de seguridad del equipo no se activaron, lo que refuerza la hipótesis de un choque violento y repentino.

Howes era una figura destacada en el mundo del kitesurf, fundador del colectivo Dirty Habits, y conocido por sus maniobras audaces y su influencia en la comunidad deportiva. Su muerte ha generado una ola de homenajes, incluyendo el emotivo mensaje del también surfista Nick Jacobsen, quien recordó la energía y pasión de su amigo.

Las autoridades han calificado el incidente como un accidente fortuito y extremadamente raro, sin emitir comentarios sobre medidas preventivas futuras. La familia no ha ofrecido declaraciones públicas hasta el momento.