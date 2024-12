El medallista Nelson Évora sale al paso de las acusaciones de abuso de Ana Peleteiro

La denuncia de la triplista gallega Ana Peleteiro, que confesó haber sido víctima de violencia de genero sigue dado mucho de que hablar. Aunque la gallega no reveló la identidad de su agresor, su testimonio provocó un gran revuelo en redes sociales donde no tardarían en apuntar el nombre de Nelson Évora, campeón olímpico y del mundo de triple salto y pareja de la gallega durante un lustro, como autor de los presuntos abusos sexuales.

Más Noticias El desgarrador testimonio de Ana Peleteiro, que denuncia violaciones y maltrato de una expareja

"No es muy difícil saber quién es", afirmaba Ana Peleteiro en el vídeo publicado en TikTok "Y aun así me quedé" se ha convertido en tendencia y es utilizado por mujeres que cuentan sus experiencias de relaciones abusivas en la red social.

Que señalaran a Évora no es de extrañar ya que Peleteiro ya había hablado en varias entrevistas de su relación tóxica con el atleta nacionalizado portugués.

En junio de 2022, la medallista olímpica ya desvelaba en un programa de televisión que había sido víctima de abuso sexual. "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica", evocó la deportista gallega antes de confesar que, sin saberlo, había sufrido violencia machista por parte de su anterior pareja.

Una terrible experiencia que quiso compartir en el programa de Atresplayer Premium, Las uñas, presentado por Sindy Takanashi. De hecho, fue tras el visionado de uno de sus episodios cuando la atleta entendió que ella había pasado por la misma experiencia que se testimoniaba: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual". A continuación, Peleteiro relató el calvario que había vivido: "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy (...) Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas".

El pasado mes de abril, en "La Resistencia" también se sinceraba sobre su tortuosa relación con Nelson Évora. “Ojalá me hubiese durado menos. Puf, que pereza”, sentenció.

Su ruptura con Nelson Évora

Actualmente, la atleta está casada con el también su entrenador Benjamin Compaoré, con quien tiene un hijo, pero al referirse a un noviazgo pasado, se ha puesto el foco en una expareja en concreto, pues solo se le conoce un novio anterior. Se trata de Nelson Évora, al que conoció en 2016 cuando ambos tenían el mismo entrenador y ella tenía 20 años . “Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos… Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokyo 2020+1. Eres luz”, escribió la medallista olímpica en sus redes sociales.

Sin embargo, era ella misma la que poco tiempo después, en octubre de 2021 anunciaba su ruptura en una entrevista en la revista Hola.

El deportista nació en Cota de Marfil en 1984. Fue abanderado de Portugal en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos, y la segunda vez fue cuando estaba con Peleteiro, en 2020. En total ha participado en cuatro JJOO de verano entre 2004 y 2020, consiguiendo una medalla de oro en Pekín 2008.

"Ese no soy yo..."

Publicación de Nelson Évora Instagram

Tras el revuelo provocado por su testimonio, el atleta portugués ha decidido romper su silencio. «Con motivo de las noticias que están circulando y que involucran mi nombre, expreso toda mi empatía por Ana y todas las mujeres y hombres que viven este tipo de situaciones. La persona señalada en esa historia no soy yo. Por lo tanto, agradecería que no se me asociara con la misma, o habrá consecuencias legales», escribió Nelson Évora en sus historias de Instagram.

La campeona gallega, por su parte, ni confirma ni desmiente.