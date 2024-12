El mensaje directo de Leo Messi a todos los culés

Leo Messi concedió una entrevista a Mundo Deportivo con motivo del 125 aniversario del club culé. A sus 37 años, el astro argentino sigue siendo un referente no solo para los barcelonistas, sino para todos los amantes del fútbol. En sus respuestas, Messi repasa los momentos más importantes de la historia del club, sus recuerdos más entrañables y los personajes que más lo marcaron durante su increíble travesía de 21 años en la entidad catalana.

Cuando se le pregunta por su primer pensamiento al ver que el FC Barcelona celebra 125 años, Messi no duda: "Muchísimas cosas, pero lo primero que me viene a la cabeza son los tantos recuerdos lindos de todo el tiempo que pasé en el mejor club del mundo". A lo largo de su carrera, el argentino se coronó con innumerables títulos colectivos, siendo uno de los momentos más recordados el **Sextete** logrado en 2009, cuando el Barça conquistó todos los títulos posibles en una misma temporada.

"Lo que más recuerdo son los títulos colectivos que logramos, como el año del Sextete", señala Messi con una sonrisa nostálgica, recordando uno de los momentos más gloriosos de su carrera y el de la historia del club.

Messi, con su profunda conexión con el FC Barcelona, reconoce que la historia del club no solo se construye a partir de sus vivencias personales. "Hubo momentos que yo no viví, pero sé que fueron muy importantes, como la fundación del club por parte de Gamper o la construcción del Camp Nou. Después, la era de Cruyff como jugador, la primera Copa de Europa en Wembley con él de técnico en 1992...", reflexiona.

"De los que yo viví, seguramente la época de Pep como entrenador, todo lo que significó Ronaldinho con la Champions de 2005-06, y el triplete con Luis Enrique", agrega Messi, haciendo alusión a esos momentos de gloria que marcaron su carrera y la historia reciente del Barça.

"Hay dos personajes que me marcaron mucho: Pep y Ronaldinho. Pep, porque logramos cosas increíbles, y Ronaldinho, por cómo me ayudó", asegura Messi, quien también se toma un momento para recordar a aquellos que, aunque quizás no compartieron el vestuario con él, jugaron un papel fundamental en la historia del club.

Messi, consciente de los altibajos que ha vivido el club en los últimos años, no oculta su deseo de ver al FC Barcelona recuperar su lugar entre los mejores del mundo. "Ojalá que el club pueda volver a ser lo que siempre fue. Además de un referente mundial, que nunca dejó de serlo, que esté siempre peleando por ganar títulos hasta el final de cada temporada", afirma con esperanza.

Finalmente, Messi se dirige a los aficionados del Barcelona con palabras cargadas de emoción. "Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo", señala, dejando claro que, a pesar de su salida en 2021, su vínculo con los culés sigue intacto.

Con su mensaje, Messi no solo expresa su cariño por los aficionados, sino también su profundo deseo de que el club recupere su grandeza. "Ojalá que esté siempre peleando por ganar títulos hasta el final de cada temporada", concluye, dejando una puerta abierta a un futuro en el que el Barça vuelva a ser el indiscutible referente mundial que todos los culés añoran.