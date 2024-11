El mensaje viral de Tomás Roncero en "El Chiringuito": "Hay que salvar al soldado Mbappé..."

Kylian Mbappé no está a su nivel. De hecho, el atacante galo tampoco da muestras de que vaya a recuperarlo. El extremo también falló un penalti en un momento clave para el Madrid. Muchos futboleros cargaron contra Mbappé tras esta derrota. Tomás Roncero defendió al atacante, asumiendo que no está bien, pero sin meter el dedo en la herida. "A Mbappé le pesa la camiseta. Tengo un sentimiento de decepción... Pero no le voy a matar. Le necesitamos y es absurdo matarle. Es fuego amigo. No se va a ir porque tiene cinco años y cuando le deje de pesar la camiseta será ese jugador que lideró a Francia y al PSG", aseguró.

"El Madrid dio todo lo que tuvo... A Ancelotti no le va a echar nadie. Esto no está acabado. La coherencia vuestra es que hay que echarle. Así un año de transición... Esperaros un poquito. Ancelotti desde enero ganó cuatro títulos", aseguró Roncero.

Roncero insistió con Mbappé. "Dicen que es Hazard 2.0. Está decepcionado, pero la solución no es machacarle. Tiene un talento descomunal y no matamos nada por matarle. Los de enfrente lo celebrarían. Tiene que triunfar aquí. Es un gran jugador. Al soldado Mbappé tenemos que salvarle. Lo mismo llega la Supercopa y acaba con el Barca", alegó.