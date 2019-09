Messi sólo aguantó 45 minutos sobre el campo. Se tendió sobre el césped y se llevó la mano a la parte interior del muslo cuando se había jugado media hora de partido y el Camp Nou tembló. El fisio del Barcelona lo atendió en la banda. Parecía el aductor, aunque al argentino se levantó y continuó jugando hasta el descanso.

Ahí se acabó el partido para el capitán azulgrana, que no regresó de la caseta. Entró Démbéle en su lugar. Parece más precaución que otra cosa, pero no conviene forzar. Messi se lesionó en el primer entrenamiento de la temporada y no debutó en Liga hasta el pasado fin de semana, en la derrota contra el Granada. Valverde prefirió ser prudente y no arriesgarse a perder más tiempo del necesario a su estrella.