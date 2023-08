Mirotic elige Milán hasta 2026

El Barça comunicó a Mirotic poco después de la infausta, tanto para el jugador como para el club, Final Four de Kaunas que no contaba con él pese a tener dos años más de contrato. El "divorcio" entre ambas partes se hizo público antes del comienzo de la final de la Liga Endesa. El Barcelona no estaba dispuesto a seguir con el jugador dos años más en su plantilla a razón de algo más de once millones de euros brutos por temporada. Casi tres meses después del desencuentro entre Mirotic y el club azulgrana, el jugador ya tiene nuevo destino. Mirotic ha firmado por las tres próximas temporadas, hasta 2026, por el Armani Milán.

El campeón de la Liga italiana fue uno de los primeros clubes con los que se relacionó al jugador de origen montenegrino. La lista de candidatos para acoger a Mirotic en sus filas fue interminable: Panathinaikos, Olympiacos, Mónaco, Partizán... Ofertas millonarias, proyectos ambiciosos, amenazas a su familia... Mirotic finalmente ha apostado por el campeón de la Liga italiana y equipo más potente del país transalpino.

"Estoy feliz de formar parte de esta gran familia que es el Olimpia Milano y poder contribuir a que este equipo y este prestigioso club sean cada vez más competitivos. Estoy muy feliz de volver a jugar para el entrenador Messina, a quien conocí cuando estaba comenzando", dijo el jugador en declaraciones difundidas por el club lombardo. El dueño del club, el modisto Giorgio Armani, mostró su felicidad por haber fichado a "un campeón". "Traerlo es un regalo que nuestra afición agradecerá y es una gran oportunidad para todo el equipo. Estamos convencidos de que Mirotic se sentirá como en casa aquí con nosotros y, como otros campeones antes que él, estará feliz de haber elegido Milán", declaró.

Su técnico en Milán será un viejo conocido de sus comienzos en Madrid, Ettore Messina. El entrenador italiano dirigió durante ocho meses en la temporada 2010-2011 al equipo blanco en el primer curso que Mirotic compitió con la plantilla blanca. Nikola, con 32 años, puede estar ante el que puede ser el último gran contrato de su carrera. Real Madrid, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Barcelona... el regreso a Europa estuvo acompañado por varios títulos como azulgrana a nivel nacional (dos Ligas ACB y dos Copas del Rey), pero sin lograr el objetivo para el que fue fichado por el Barça. En las tres Final Four que jugó como azulgrana perdió dos semifinales con el Real Madrid y una final con el Barça. En Milán busca la Euroliga que tiene pendiente.