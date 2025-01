Mirotic reconoce que nunca se sintió español

Nikola Mirotic es, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres en la historia reciente de la Euroliga. Su carrera ha estado marcada por momentos clave, tanto a nivel de clubes como con la selección nacional, y su trayectoria ha sido un cúmulo de éxitos, polémicas y decisiones personales que lo han hecho una figura compleja y admirada en el baloncesto europeo.

Desde su irrupción como una joven promesa en el Real Madrid hasta convertirse en una de las piezas más destacadas del baloncesto europeo, Mirotic ha demostrado ser un jugador de gran talento y versatilidad. Su paso por la NBA, aunque discreto en comparación con otros europeos, le permitió consolidarse como un jugador profesional de élite antes de regresar a Europa. Su regreso a España para jugar en el FC Barcelona fue un movimiento que causó gran revuelo, tanto por la calidad de su juego como por las controversias que generó su salida del Real Madrid.

Aunque Mirotic no logró conquistar la Euroliga con el Barça, su carrera siguió deslumbrando en el viejo continente. En su actual etapa con el Armani Milán, el montenegrino-español continúa demostrando su valía. Con una media de 18,4 puntos por partido y un equipo que ostenta un récord de 10 victorias y 9 derrotas en la temporada, Mirotic sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la Euroliga. Su nivel competitivo se mantiene alto, y, a pesar de no haber ganado la competición europea, ha sumado varios títulos nacionales e internacionales a su vitrina.

Uno de los aspectos más controversiales de la carrera de Mirotic ha sido su vinculación con la selección española. Aunque el jugador defendió la camiseta de España en varias competiciones internacionales y logró importantes éxitos, como el oro en el Eurobasket 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, nunca terminó de sentirse plenamente parte de la "familia" del baloncesto español. En una reciente entrevista para el programa de la Euroliga Best in Class, Mirotic fue tajante al declarar: "Nunca me sentí español".

A pesar de representar a España en múltiples competiciones, Mirotic ha dejado claro que su identidad está vinculada a sus raíces montenegrinas y serbias, y que su decisión de jugar con la selección española no implicaba un sentimiento de pertenencia a la nación. "Soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España", explicó el jugador, subrayando que, a pesar de su éxito en el baloncesto español, siempre consideró a España su "segunda casa", pero nunca fue su hogar en términos de identidad cultural.

El debate sobre su inclusión en la selección española fue intenso en su momento. Mirotic, nacido en Titograd (actual Podgorica, Montenegro), fue elegido en detrimento de Serge Ibaka, quien, a pesar de no ser español de nacimiento, había sido una pieza clave en la selección española, ganando el oro en el Eurobasket 2011 y la plata olímpica en Londres 2012. La llegada de Mirotic a la selección fue vista por muchos como una nueva era para el baloncesto español, en la que se buscaba refrescar la plantilla con nuevas estrellas internacionales. Sin embargo, la decisión generó opiniones divididas y nunca se apagaron las voces críticas que cuestionaban la "fidelidad" de Mirotic al equipo.

En los últimos años, se especuló sobre un posible regreso del jugador a la selección en 2022 y 2023, pero Mirotic dejó claro que no tenía intenciones de volver. En una entrevista con BasketNews, explicó que su enfoque estaba completamente centrado en su carrera a nivel de club y en sus proyectos personales: "Hace muchos años que no juego con ellos, me he centrado en dar todo por el club en el que estoy. Luego en verano tengo mis cosas personales, familia y negocios. Y estoy en una edad en la que no me veo regresando", confesó.