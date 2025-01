Edu Aguirre explica en "El Chiringuito" el adiós de James Rodríguez del Rayo Vallecano

La relación entre James Rodríguez y el Rayo Vallecano ha llegado a su fin de forma anticipada. La situación de James en Vallecas era insostenible, y tras una serie de desencuentros con el cuerpo técnico y una gestión que no convenció al jugador, su salida era solo cuestión de tiempo.

Desde el principio, la historia de James en el Rayo estuvo marcada por dificultades. Aunque el mediocampista cafetero había logrado su objetivo de regresar a Madrid, su papel en el equipo de Iñigo Pérez nunca terminó de despegar. El entrenador del Rayo, a pesar de la calidad indiscutible de Rodríguez, optó por mantener su esquema de juego y no encontró espacio para el exjugador del Real Madrid y Bayern de Múnich en su once titular. Un hecho que quedó claro tras la rotunda afirmación de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, quien afirmó que Pérez nunca contó con James, y que su salida era "una cuestión de tiempo".

La falta de minutos de Rodríguez, sumada a su necesidad de mantenerse en forma para su objetivo de disputar el Mundial 2026 con Colombia, fue determinante en su decisión. A pesar de haber firmado un contrato que se extendía hasta el próximo 30 de junio, James ha decidido renunciar a la parte proporcional de su salario, que asciende a unos 1,2 millones de euros brutos, y buscar nuevos retos. Una decisión que refleja la desconexión entre el jugador y su rol en el equipo.

El colombiano solo participó en 7 partidos oficiales, y su única contribución fue una asistencia en la Copa del Rey. Su paso por el Rayo no estuvo a la altura de lo esperado por los aficionados y la directiva, que no lograron encontrar la forma de encajar su talento en un equipo que seguía a pies juntillas el estilo de juego de su entrenador, Iñigo Pérez. En este contexto, el jugador no pudo encontrar su lugar, y las oportunidades fueron limitadas.

A partir de ahí, la decisión del club fue clara: James dejaría de ser convocado para los partidos de LaLiga hasta la apertura del mercado invernal, momento en el que se ultimarían los detalles de su salida. En las últimas horas, todo apunta a que la rescisión de contrato será oficial, y James Rodríguez se convertirá en historia del Rayo Vallecano.

"Íñigo Pérez en ningún momento habló con James ni le explicó lo que quería de él en el equipo. Ya sabía desde el primer momento que no contaba con él", aseguró Aguirre.