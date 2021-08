Exhibición de Jorge Martín, que se estrena a lo grande en MotoGP

Deportes

Si alguna manera soñada de conseguir la primera victoria en MotoGP deber ser igual a como lo ha conseguido Jorge Martín en el Red Bull Ring. El madrileño, que debuta este año en la categoría reina, ha dado una exhibición en el GP de Estiria, después de firmar una “pole position” de récord el sábado.

La velocidad brutal que demostró a una vuelta en la Q2 la mantuvo en las 27 vueltas de la carrera y nadie, ni el resto de Ducatis ni Quartararo pudieron frenarlo. Fue con el martillo todo el rato, marcando un gran ritmo al que sólo pudo responder durante un tiempo Joan Mir.

El vigente campeón del mundo fue el que más vueltas se mantuvo a la rueda de Jorge Martín, hasta que en el último tercio de la carrera tuvo que decir basta y conformarse con el segundo lugar. El último tirón del madrileño fue demasiado para el de Suzuki.

“No me lo creo todavía, lo que he hecho ha sido increíble, siempre en la misma décima y muy concentrado. En las últimas vueltas me ha pasado por la cabeza todo el sufrimiento para llegar aquí y por eso he cometido algunos errores”, reconocía el ganador, que se lesionó gravemente hace unas semanas y tuvo que operarse de varias fracturas a la vez.

La lesión le frenó en seco, pero después de volver muy tocado en Assen hace cinco semanas, el parón de verano le ha venido genial para recuperar la forma. En Austria ha dado un recital sólo al alcance de los muy grandes, que a los 23 años consigue ganar en MotoGP y pasar al selecto club de los que tienen victorias en las tres categorías.

Dos motos en llamas

La carrera de MotoGP tuvo que suspenderse nada más empezar por el accidente espectacular entre Pedrosa y Savadori, que acabó en un enorme incendio sobre la pista provocado por el impacto. Se cayó Dani y su moto quedó en medio de la pista. Fue atropellada por el italiano, que se llevó un buen golpe.

Hubo que limpiar la pista, que quedó llena de gasolina quemada, y todo volvió a empezar unos minutos después. Tras el susto apareció la figura de Jorge Martín para firmar una actuación inolvidable. La mejor forma de estrenarse en MotoGP.