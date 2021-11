Joan Mir: “Si nos pongo una nota este año a mí y a Suzuki me meto en un berenjenal”

Deportes

A Joan Mir (Palma, 1997) se le ha hecho largo el año como campeón de MotoGP. El de Estrella Galicia se muerde la lengua y le duele sentirse mejor piloto y no haber podido mostrarlo en pista. Quiere cerrar 2021 con el mejor sabor de boca posible y pensar cuanto antes en un 2022 en el que su Suzuki sea un poco más competitiva.

¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de su año como campeón del mundo?

Lo más difícil no sabría decirlo. Si se refiere a la presión, no he tenido más que en otras temporadas, porque siempre hay. Cuando subí a MotoGP, por demostrar que quiero estar en esta categoría y ahora, por mostrar que quiero volver a ganar. No he notado ese cambio. Y lo mejor ha sido tener esa presión de volver a ganar, algo que espero sentir muchos años.

¿Le ha sorprendido algo que no supiera que conllevaba ser campeón del mundo?

Por suerte o por desgracia he ganado en el año del covid y entonces todo ha sido menos mediático. Se ha camuflado todo. He vivido un salto en cuanto a la fama, pero a baja escala. No me he dado mucha cuenta del cambio que supone el título y no ha estado mal, lo he preferido así.

¿Qué nota se pone usted y qué nota le da a la Suzuki?

Es una muy buena pregunta... Pero, para ser sincero, prefiero no contestarla.

Ninguna nota, ni un aprobado, un bien...

Prefiero no meterme en berenjenales.

¿Qué le duele más, no haber podido renovar la corona o no haber ganado carreras?

En el podio hemos estado, aunque hubiera querido estar más. No haber ganado carreras es lo que me ha dolido, más que no repetir título. Considero que he pilotado mejor y soy mejor que el año pasado por experiencia y otras cosas, pero por lo que sea no he podido demostrar lo que llevaba dentro.

¿Se le ha hecho corto o largo este año de reinado?

La temporada se me está haciendo larga. Tengo ganas de que llegue el año que viene y tenga un paquete (moto) con el que pueda demostrar más.

¿Qué plan tiene para estas dos últimas carreras?

El plan es estar en el podio y luchar por ganar, eso es lo más importante. Quiero hacer dos carreras buenas para cerrar esta etapa con un buen sabor de boca.

¿Le va a liberar no tener que defender nada el año que viene?

Siempre tengo algún tipo de presión. Querré volver a ganar y mostrar que puedo luchar por el Mundial. Espero que podamos luchar por ganar el año que viene, nada me haría más feliz.

¿Le ha pesado algo el hecho de ser el campeón?

Para nada, me ha ayudado a tener más hambre para las temporadas próximas de volver a ganar.

¿Quartararo es justo ganador?

Ha hecho una temporada espectacular, de campeón del mundo y se merece ganar este año.

¿En 2022 habrá que meter en la ecuación del título a Márquez?

Sí, yo lo metí para este año, porque siempre se debe contar con Marc. Creo que el próximo curso va a estar más que al cien por cien para luchar por el Mundial desde la primera carrera.

¿Le parece bien la medida de subir a 18 la edad mínima para llegar al Mundial?

Todas las pequeñas medidas en términos de seguridad son bienvenidas. Este es un pequeño paso para que los chicos lleguen más concienciados. Pero creo que hay que seguir buscando alternativas para que no pasen cosas como las que hemos vivido este año.

¿Nota mucha diferencia de cuando tenía 18 años a ahora?

Seguramente yo tomaba decisiones más locas en ese momento que ahora. En las categorías pequeñas no cuesta tanto adelantar, te vienes arriba muy rápido y, quieras o no, son las categorías más peligrosas.