La tierna foto de Úrsula Corberó, de la Casa de Papel y Valentino Rossi, con un corazón y una lágrima

La actriz española Úrsula Corberó se ha convertido en una de nuestras actrices más internacionales gracias a su papel en la Casa de Papel. Su fama ha traspasado todas las fronteras y ahora es reconocida en todas las partes del mundo, de ahí que saliese en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de la NBC estadounidense, donde contó que fue en 2017 cuando se dio cuenta de su popularidad, en una fiesta de Nochevieja: “Fue una locura. La fiesta estaba abarrotada de gente y antes allí no me reconocía nadie y de repente todo el mundo se me acercaba y me hablaba de Tokio y me decían que era una diosa. Y me pregunté ¿qué está pasando aquí?”

Todo lo que hace, por tanto, genera mil comentarios. Por ejemplo si se hace una foto en la nieve, esquiando junto a Valentino Rossi. Con la fama de Corberó no está claro quién se acercó a quién. Seguramente Rossi quiso hacerse una foto con una actriz tan conocida.ç

En la foto, ambos muy sonrientes, Úrsula ha escrito, “Ok bye” y una carita llorosa y un corazón, por la despedida de Valentino Rossi de la alta competición.