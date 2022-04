Marc Márquez tendrá hoy más difícil que nunca aumentar sus impresionantes estadísticas en el Circuit of Americas de Austin. Ha ganado seis veces desde la pole y una, la del año pasado, saliendo desde el tercer lugar de la parrilla, que al fin y al cabo sigue siendo una posición privilegiada. Este domingo tendrá que superarse, porque partirá desde el noveno lugar, un sitio desconocido para él en el trazado texano. No encontró una vuelta buena en toda la Q2, unas veces por el tráfico y el miedo a que otro piloto le cogiese la rueda y otras por sus propias sensaciones. Su regreso a la acción en Estados Unidos está siendo a fuego lento, que es lo lógico después de que reconociera que a Argentina prefirió no ir porque su moral no era la adecuada. Tenía el permiso de los doctores en cuanto a su problema de visión, pero dijo no. Ha sufrido mucho las dos últimas semanas y ha admitido que en el vuelo de camino a Texas no sentía la pasión de otras veces por llegar al box y subirse a la moto.

Ha sentido los últimos golpes recibidos y la forma de afrontar este fin de semana ha sido la de la tranquilidad. No ha brillado en ninguna sesión, aunque en todas, menos en la Q2, ha estado cerca de los primeros. Llegará al domingo sin caídas, una señal de que no ha buscado los límites como otras veces, cuando precisamente se iba al suelo en los entrenamientos para encontrar las líneas que no debía superar en carrera.

Otra “pole” brutal para Jorge Martín

Se le escapó ayer la segunda pole en nueve visitas a Austin, después de la del curso pasado, que fue para Bagnaia. El italiano parece que va recuperando su nivel y partirá tercero hoy por detrás de Miller y de Jorge Martín, que una vez más demostró su talento innato para ser rápido a una sola vuelta. «Ha sido un vueltón, se lo dedico a mi equipo, que han hecho un trabajo fantástico. No encontraba el tiempo, me sentía frustrado después de la caída, pero luego he estado mejor y he recuperado la confianza para hacer esta gran ‘’pole’'», explicaba el madrileño, un especialista en los sábados.

El favorito quizá sea Bagnaia, que podría ser el cuarto ganador distinto en las cuatro primeras carreras del Mundial 2022.