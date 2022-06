Marc Márquez no puede estar por lesión en Alemania, y aunque no compita este fin de semana, sí que está de alguna manera. Se echa de menos al piloto que ha ganado todas las carreras posibles en Sachsenring (8) desde que subió a MotoGP en 2013, incluso la de 2021 después de un año parado, y ha sumado 7 de 8 “poles” posibles. Una racha casi imposible y que se va a romper ahora sí o sí, porque mientras sus compañeros corren en el GP de Alemania, él está en su casa de Madrid, comiendo una fideuá que le ha cocinado su madre y pasando la primera revisión médica después de su operación de húmero en Estados Unidos.

El gran candidato a suceder a Marc en Alemania este domingo es Bagnaia, que ha sido el más rápido todo el fin de semana, ha pulverizado el récord de vuelta rápida y marcó la “pole position” con bastante autoridad por delante de Quartararo, Zarco y Aleix Espargaró. Pecco necesita recortar distancias en la clasificación del Mundial y para empezar a hacerlo ha estado estudiando mucho en los días previos a viajar a Alemania. Él mismo lo confesaba en las cámaras de DAZN: “En casa he visto vídeos de las tandas del año pasado de Márquez, que hacía algo diferente y he intentado hacerlo”, explicaba el italiano, que para ser el mejor en Sachsenring tenía claro que había que inspirarse en el gran dominador de este trazado en los últimos años. “Sí, lo he analizado, porque tiene una interpretación diferente aquí y me ha ayudado a probar esas cosas diferentes. Este es un circuito algo especial y tienes que rodar de manera un poco distinta. Lo he intentado y me ha ido bastante bien. No lo estoy haciendo como Marc porque es imposible, pero con mi moto y todo ha salido bien”, añadía el de Ducati, que ha ganado tres carreras, pero los tres ceros que también acumula le han retrasado en el campeonato.

No dio opción en la Q2 bajando del minuto y 19 segundos, una barrera que parecía imposible en otros tiempos y que ahora es necesaria para estar delante. Quartararo se tuvo que conformar con la segunda posición en parrilla, que le va perfecto para sus intereses. “Con la goma nueva no he podido estar cerca de Pecco en todo el fin de semana, pero en la Q2 siempre encontramos algo para ser mejores. La segunda posición es muy importante por lo que cuesta adelantar aquí”, decía el líder del Mundial.

Gran Premio de Alemania. Parrilla de salida de MotoGP

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) 1:19.931

2. Fabio Quartararo (Fra/ Monster Yamaha) a 0.076

3. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Racing) a 0.099

4. Aleix Espargaró (Esp/ Aprilia Racing) a 0.189

5. Fabio Di Giannantonio (Ita/Gresini R) a 0.197

6. Jack Miller (Aus/ Ducati Lenovo) a 0.219

7. Luca Marini (Ita/ Mooney VR46 Racing) a 0.237

8. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Racing) a 0.288

9. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 0.537

10. Takaaki Nakagami (Ita/LCR Honda) a 0.631