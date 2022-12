Marc Márquez: “¿Más riesgo con las carreras Sprint? Para eso nos pagan”

“Sigo trabajando en ello”, dice Marc Márquez cuando le preguntan por si está de vacaciones. Él se refiere al brazo derecho, ese en el que ya ha tenido cuatro operaciones: Estoy con algún tratamiento más específico para buscar el cien por cien en el brazo. La obligación es luchar por el Mundial, es mi intención. Estoy trabajando ahora de manera más específica y llegar a mi máximo para pretemporada y ver dónde estamos”, asegura el de Cervera en el acto que Estrella Galicia ha celebrado este miércoles en el museo Mega de La Coruña.

Junto a él estaban Carlos Sainz e Ignacio Rivera, CEO de la cervecera, patrocinadora de ambos pilotos desde hace muchos años. “Queremos transmitir los valores de la marca, que son los de crecer juntos, como lo que hemos hecho con Marc Márquez y Carlos Sáinz. Somos artesanos y queremos estar en mundos tan artesanos como lo son MotoGP y Fórmula Uno”, aseguraba Rivera, que ve a Marc “como un toro y se le nota”.

“Siempre exiges el máximo a tu marca y no es una novedad que el test de Valencia no fue como esperaba. Estuve en Japón, hablamos, hubo reuniones y hay que confiar en la bala que tendremos en el test de febrero. Lo están dando todo y a ver si funciona. Después de la lesión he sido veloz, he estado delante, pero necesito más cosas y cuanto más me ayude la moto más fácil será”, continuaba Márquez sobre sus esperanzas en que la Honda funcione de verdad después del parón invernal.

“Tú decides lo que arriesgas. Mi ADN siempre es arriesgar y sacar el máximo. Se vio en Valencia, no tenía nada en juego pero quería estar en el podio y arriesgué hasta que me caí. En ese documental (que va a estrenar Amazon Prime) se va a ver la parte más humana, siempre me hacían reportajes de ganar y ahora nos focalizamos más en las vivencias de un deportista que puede estar en la cima y de golpe empezar un mal sueño que parece que no acaba nunca”, asegura sobre si está pagando demasiado precio por volver a ser el que era.

Respecto a si este curso en MotoGP ha habido demasiado buen rollo y pocas tensiones entre los candidatos explica por qué ha sucedido esto: “Va en el carácter. Se han visto pocos cuerpo a cuerpo, que es donde salta la rivalidad. Una parte de la temporada la dominó un piloto y la segunda una moto que ahora es la mejor. Yo soy políticamente correcto, pero en pista todo el mundo quiere ganar y te vas a buscar la vida para estar en el cajón más alto”.

También habló Marc de las nuevas carreras Sprint que habrá todos los sábados en MotoGP desde la temporada 2023. “Habrá que adaptarse, será más exigente y habrá que afrontarlo de otra manera. No es un error, hay que probarlo y se tendrá que ir adaptando. Nos pagan para correr. Habrá más riesgo, sí, pero para eso nos pagan y para eso estamos”

Forofo de Luis Enrique

“Aunque a la prensa no le guste mucho, yo soy forofo de Luis Enrique”, dice Márquez cuando le preguntan por el papel de España en el Mundial de Qatar. “En uno de sus Twitch me hizo un speech muy bonito. Era y es una selección muy joven, nos dará muchas alegrías. Y ahora, a apoyar a Messi”, cerraba Marc.

El acto lo compartió con Márquez su amigo Carlos Sainz, que ahora son casi vecinos en Madrid. El piloto de Fórmula está feliz con muchas cosas de este 2022, aunque también ha tenido malos momentos y en cuanto a lo de ser campeón del mundo lo ve cerca y lejos.

“Lo veo cerca y a la vez lejos, porque estoy en uno de los mejores equipos del mundo, pero esta época hay mucho nivel en la F1, tanto de marcas como de pilotos. La intención y las ganas las voy a poner año año y luego se tienen que dar las circunstancias. Para mí 2022 es importante porque es la primera vez que he tenido un coche realmente competitivo que permitía ganar carreras y he aprendido mucho de cómo se compite en estas circunstancias”.

Altibajos en 2022

“De esta temporada hay cosas buenas de las que me acordaré toda la vida, pero hay otros momentos muy duros, como los dos abandonos consecutivos al principio cuando era competitivo. Ha habido picos muy altos y muy bajos y el objetivo es que el año que viene sea más lineal y a ver dónde nos lleva. Hay que ser regular y además ya sé cómo se ganan carreras”.