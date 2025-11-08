GP de Portugal 2025 de MotoGP, carrera en Portimão hoy: horario y dónde ver online TV

El Gran Premio de Portugal de MotoGP 2025 en Portimão es la penúltima prueba del calendario. El Autódromo Internacional do Algarve, conocido por sus desniveles y exigencia técnica, acoge a los pilotos con el título ya decidido, pero la batalla por el podio continúa más vibrante que nunca. La ausencia de Marc Márquez, campeón anticipado y fuera por lesión, desplaza la atención hacia la pelea por los puestos de honor que involucra a Álex Márquez (segundo consagrado), Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta.

El menor de los Márquez llega en un gran momento tras asegurar matemáticamente la segunda posición en el campeonato y lograr una victoria impresionante en Malasia. Su dominio en los entrenamientos libres del viernes en Portimão, donde lideró los tiempos, refuerza su condición de favorito para esta carrera. El piloto de Gresini Racing muestra una adaptación excepcional al exigente trazado portugués, y su objetivo es sumar su cuarto triunfo antes de la conclusión de la temporada.

Por detrás, Bezzecchi y Bagnaia mantienen una dura rivalidad por el tercer lugar del Mundial, separados solamente por cinco puntos. Bagnaia regresa con fuerza después de la pole y la victoria en la carrera al sprint en Malasia, aunque su carrera principal se vio afectada por un pinchazo. En Portimão, ha mostrado un buen ritmo que podría permitirle recuperar terreno. Bezzecchi, por su parte, ha sido muy regular durante el campeonato y llega con la intención de asegurar su presencia en el podio definitivo.

Pedro Acosta, con solo 260 puntos, llega con la moral alta tras su podio en Malasia y está dispuesto a dar la sorpresa en Portugal. Su juventud y agresividad en pista lo convierten en uno de los pilotos más competitivos del momento, con posibilidades reales de influir en la pelea por el puestos de honor que aún no tiene dueño.

Marco Bezzecchi firmó la pole position, marcando un tiempo de 1:37.556, escoltado en primera fila por Pedro Acosta y Fabio Quartararo. Álex Márquez, quien sufrió una caída en su último intento, partirá desde la segunda fila, mientras Bagnaia saldrá cuarto. La configuración de la parrilla anticipa una batalla especialmente intensa.

La clasificación general antes de Portugal muestra a Marc Márquez con 545 puntos, ausente por lesión, seguido por Álex Márquez con 413 puntos, Marco Bezzecchi con 291, Pecco Bagnaia con 286 y Pedro Acosta con 260 puntos. Tensión y competitividad por el tercer lugar es lo que se vivirá en el Autódromo Internacional do Algarve.

Horario de la carrera del GP de Portugal 2025 de MotoGP

La carrera del Gran Premio de Portugal arrancará este domingo 9 de noviembre, en el Autódromo Internacional do Algarve a las 14:00h en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Portugal 2025 de MotoGP en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de MotoGP. Esto significa que la competición podrá televisarse por DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), canales disponibles a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera, con el resumen y las declaraciones de los protagonistas.