Sprint de Indonesia: Bezzecchi le niega la victoria a Aldeguer y sanción a Marc Márquez

Marco Bezzecchi ha dominado con mucha autoridad este sábado en Indonesia. Además de apuntarse una "pole" de récord y de tener un ritmo infernal para el resto, el italiano ha remontado después de una mala salida para llevarse la victoria en la carrera Sprint de Mandalika. Eso sí, tuvo que esperar el de Aprilia hasta la última vuelta para adelantar a Aldeguer y negarle el triunfo al murciano, que había salido desde la segunda posición y había liderado casi toda la prueba. Llegó a tener alguna décima de ventaja, mientras que Bezzecchi caía varios puestos en la primera vuelta, pero el poderío de la Aprilia en Indonesia está siendo brutal y se las apañó para recuperar posiciones y terminar llevándose la medalla de oro este sábado.

Marc Márquez consiguió pasar la Q1 y en la Q2 se las apañó para alcanzar el noveno puesto de la parrilla. No está del todo cómodo en un circuito en el que no todavía ni ha ganado ni ha conseguido un podio ni una "pole". Además, nada más comenzar la Sprint tuvo un toque con Álex Rins, que provocó la salida de pista del de Yamaha. Los comisarios han revisado la acción y han castigado a Marc con una "long lap" de penalización. La hizo rápidamente el "93" para terminar en la séptima posición, por delante de Luca Marini, que estaba bajo investigación por la presión de su neumático delantero.

Álex Márquez rescató un cuarto puesto para defender su subcampeonato, amenazado sobre todo por Bezzecchi, porque Pecco Bagnaia está teniendo un fin de semana de pesadilla y ha terminado decimocuarto la Sprint, el último de los pilotos que consiguieron llegar a meta. Partía en el puesto 17 de la parrilla, la peor Ducati de todas, que es verdad que están sufriendo en este circuito.