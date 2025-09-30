Jorge Martín, operado de la clavícula, pero sin fecha de vuelta

Jorge Martín suma esta temporada casi tantas carreras como operaciones. A la última se ha sometido este martes, para reducir la fractura desplazada de clavícula que sufrió en la caída al comienzo de la carrera Sprint del Gran Premio de Japón. El último tropiezo de un año horrible para él, en el que debería haber defendido su título de MotoGP conseguido en 2024 y que pronto se convirtió en una pesadilla. Incluso antes de empezar, porque ya en pretemporada sufrió dos accidentes que le provocaron las primeras fracturas del curso.

Después, llegó la caída de Qatar, en su reaparición, que le destrozó varias costillas y le produjo un neumotórax.

Ahora parecía que estaba cogiendo algo de ritmo, pero en Japón otra vez tuvo que visitar el hospital.

En la salida de la Sprint, llegó pasado de frenada a la primera curva, por dentro, y se fue al suelo con dureza, antes de cruzar todo el pelotón en una acción con mucho peligro. De ahí, a la clínica móvil y al hospital para que un TAC confirmara el diagnóstico. "Fractura desplazada de la clavícula derecha".

Por eso, el mismo Jorge regresó a España para ser operado y reducir y fijar la fractura. La intervención se ha llevado a cabo este martes por la mañana en el Hospital Universitari Dexeus, por el equipo médico dirigido por el Dr. Xavier Mir", explicaba el parte emitido por Aprilia.

Según cuenta su equipo, la operación ha salido perfectamente, aunque no hay un plazo concreto para verlo de vuelta sobre la moto. "E tiempo de recuperación se evaluará en los próximos días en función de su evolución tras la cirugía", decía la escuadra italiana en su comunicado oficial.

Evidentemente, se pierde la cita de Indonesia de este fin de semana, donde no va a ser sustituido, y queda por ver si llegará a tiempo para reaparecer en los cuatro Grandes Premios que quedarán después.

Se lo va a tomar con calma el madrileño, que está muy dolorido y la temporada está perdida para él, con pocos objetivos más allá de acumular kilómetros con la moto que estrenaba esta temporada.