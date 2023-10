Mourinho no continuará en la Roma la próxima campaña

José Mourinho tiene los días contados en la Roma. Según informa el periodista italiano Di Marzio en SkySport, el luso no renovará con la Roma al finalizar esta temporada. El portugués continuará hasta que termine esta temporada, pero luego pondrá fin a su aventura en el conjunto italiano. El periodista informa que existen diferentes puntos de vista con la directiva y a día de hoy tendría decidido no seguir: "No hay negociaciones en curso, nunca las ha habido. Así que se separarán al final del acuerdo en junio", dice.

José Mourinho es uno de los técnicos más valorados en todo el mundo. Ganador de la Conference League y subcampeón de la Europa League durante la actual campaña, rechazó una suculenta propuesta de Arabia Saudí. Tal y como explica el Corriere dello Sport, el entrenador portugués se reunió con una delegación del Al-Ahly en Londres y participaron el propio técnico y también el presidente del conjunto saudí. Las cifras eran asombrosas. Anteriormente, ya sonó para el PSG.

La última imagen de José Mourinho relacionada a un equipo español fue para olvidar. Tras la Supercopa ante el Sevilla, el luso bajó al parking para insultar al colegiado. "El árbitro parecía español... Nos vamos a casa muertos por una injusticia", decía minutos antes de protagonizar la escena. "¡Eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!". "Jodidos", "vete a la mierda" y "puta". El 'Daily Mail' publica que Mourinho le dijo a Taylor "Maldita vergüenza hombre, es una maldita vergüenza". Mourinho también gritó: "¡Fucking UEFA, fucking UEFA!", expresó.